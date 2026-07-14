La UNED creará un aula universitaria en Villamayor de Gállego en la que impartirá cursos especializados en inteligencia artificial o sociología y política

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) continúa reforzando su presencia territorial en Aragón. El Consejo de Gobierno de la UNED ha aprobado la creación del aula universitaria de Villamayor de Gállego, que quedará integrada en el Centro Asociado de la UNED de Calatayud.

La decisión culmina un proceso de más de dos años de trabajo desarrollado conjuntamente por el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, el Rectorado de la UNED y el Centro Asociado de Calatayud. Durante este periodo se han sucedido reuniones técnicas, visitas institucionales y trabajos de planificación destinados a definir un proyecto sostenible, complementario con el sistema universitario aragonés y orientado a responder a las necesidades educativas presentes y futuras del territorio.

Con esta incorporación, la UNED de Calatayud amplía de nuevo su red territorial, formada por la sede de Calatayud y las Aulas Universitarias de Caspe, Ejea de los Caballeros y, próximamente, Villamayor de Gállego.

La aprobación coincide, además, con el curso en el que la UNED de Calatayud conmemora el 50º aniversario de su creación. Medio siglo después de su puesta en marcha, el Centro Asociado continúa ampliando su ámbito de actuación y reafirmando su misión de garantizar el acceso a una educación superior pública, flexible y de calidad.

La futura aula universitaria tendrá su sede en la Hospedería de la Duquesa de Híjar, conocida popularmente como 'El Caserón'. La primera planta albergará aulas docentes, biblioteca, secretaría y despachos. El proyecto aspira a convertirse en un espacio estable de formación, extensión universitaria, divulgación científica y colaboración con instituciones, empresas y entidades sociales, siguiendo el modelo de implantación territorial desarrollado por la UNED de Calatayud.

La programación inicial incluirá los Cursos de Acceso para Mayores de 25 y 45 años, diversos grados, como Ciencias Políticas, Sociología o el nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, y el Doble Grado en Ciencia Política y Sociología. Paralelamente se estudia incorporar enseñanzas relacionadas con la ciberseguridad o la criminología. La planificación responde a una estrategia de complementariedad con la Universidad de Zaragoza y con la oferta ya consolidada en el Centro Asociado de Calatayud.

El director de la UNED de Calatayud, Luis Joaquín Simón, considera que la aprobación del aula universitaria representa uno de los hitos institucionales más relevantes de los últimos años para el Centro Asociado. "La misión de la UNED es acercar la educación superior allí donde existe una demanda social real, ampliando las oportunidades de acceso a la universidad pública". Ha agregado que "la planificación académica de esta nueva aula universitaria se ha realizado buscando la complementariedad, tanto con la oferta de la Universidad de Zaragoza, como con la del propio Centro Asociado de la UNED en Calatayud, con el objetivo de ofrecer una programación especializada, adaptada a las nuevas demandas sociales y profesionales y con capacidad para evolucionar en los próximos años".

Simón ha resaltado que "queremos que Villamayor no sea únicamente un lugar donde se impartan tutorías: aspiramos a construir un espacio universitario vivo, conectado con su entorno, capaz de generar actividad académica, cultural y de transferencia del conocimiento. Esa será la verdadera aportación de esta nueva aula universitaria: convertirse en un punto de encuentro entre la universidad, las instituciones, el tejido económico y la ciudadanía". Además, ha expuesto que la creación del aula universitaria de Villamayor adquiere un significado especial al producirse precisamente en el año en que la UNED de Calatayud celebra su 50º aniversario. "Es la mejor demostración de que seguimos siendo una institución dinámica, capaz de evolucionar sin renunciar a nuestra misión fundacional: hacer llegar la universidad pública allí donde más se necesita. Celebrar cincuenta años creciendo y abriendo nuevos espacios universitarios es, probablemente, la mejor forma de proyectarnos hacia el futuro". El director ha recordado que la experiencia acumulada con las Aulas Universitarias de Caspe y Ejea de los Caballeros permitirá trasladar a Villamayor un modelo consolidado que integra docencia, orientación académica, biblioteca, actividades culturales, formación permanente y colaboración con el territorio.

Por su parte, el alcalde, José Luis Montero, ha subrayado que "la llegada de la UNED es mucho más que un nuevo servicio educativo; supone recuperar una joya de nuestro patrimonio, fortalecer la universidad pública, generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y seguir construyendo un municipio con más servicios, más actividad y más futuro".

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Tras la aprobación del Consejo de Gobierno de la UNED, el proyecto continuará con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego y la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud, así como con la adecuación de las instalaciones.