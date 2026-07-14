Un vecino con discapacidad de Broto reclama la instalación de una rampa para poder cruzar el puente: "El ministerio se comprometió a instalarla"

El Ayuntamiento de Broto (Huesca) ha mostrado su respaldo a la reivindicación de un vecino con discapacidad por las barreras arquitectónicas existentes tras la remodelación del puente que cruza el río Ara y ha asegurado que las deficiencias técnicas ya han sido trasladadas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El consistorio ha compartido una nota en la que apoya "plenamente" la denuncia de David Español, vecino de Broto que publicó una carta en las redes sociales donde se quejaba de las dificultades de movilidad que afronta diariamente en el municipio.

Tras la reciente finalización de las obras del puente de Broto, ha quedado un escalón que resulta insalvable para una silla de ruedas, por lo que el Ayuntamiento de Broto espera la instalación de una rampa comprometida el pasado mes de mayo.

Vistas de la acera con la problemática que supone para la accesibilidad. / AYUNTAMIENTO DE BROTO

La alcaldesa de Broto, Carmen Muro, ha recordado que ya advirtió durante la ejecución del proyecto que la actuación no resolvía adecuadamente dicho escalón y ha esperado que la solución llegue "a la menor brevedad".

Muro ha explicado que las deficiencias denunciadas por el vecino forman parte de los informes finales que el consistorio remitirá al ministerio, administración competente, y ha añadido que fue el propio departamento el que planteó como solución la instalación de una rampa. "La carta de David pone voz a una preocupación que este ayuntamiento comparte desde el primer momento. Entendemos perfectamente su reivindicación y seguiremos insistiendo ante el ministerio hasta que todas las deficiencias detectadas queden definitivamente resueltas”.

Además, el Ayuntamiento de Broto ha encargado otra segunda rampa para eliminar otro escalón en la misma acera que, tras la ampliación del puente, también se ha convertido en una barrera arquitectónica para personas con movilidad reducida.

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La alcaldesa ha asegurado que remitirán al ministerio la carta publicada por David Español con el objetivo de reforzar la petición y agilizar una actuación que considera "un acto de justicia y garantía de derechos", y ha reiterado que continuará insistiendo hasta que todas las deficiencias queden resueltas.