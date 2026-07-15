CHA propone al Gobierno de Aragón que priorice la mejora de la A-131 entre Novales, Sesa y Huerto

El Grupo Parlamentario de CHA ha registrado una Proposición No de Ley en las cortes de Aragón para instar al Gobierno de Aragón a incluir la actuación de acondicionamiento integral del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 71 y 89 de la carretera A-131, entre Novales, Sesa, Huerto, dentro del Plan de Actuaciones Preferentes del Gobierno de Aragón, impulsando la redacción del correspondiente proyecto y su posterior ejecución con la finalidad de completar la modernización de eje estratégico que comunica Huesca, Los Monegros y Fraga.

En la misma iniciativa se solicita que se comunique dicha inclusión y el calendario previsto de actuaciones a los ayuntamientos y comarcas afectados, manteniendo la necesaria coordinación institucional durante las distintas fases de planificación y ejecución de la actuación.

El portavoz en la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón, Mascún Ariste, ha explicado que "la carretera A-131 constituye uno de los principales ejes vertebradores del este de Aragón, al comunicar las ciudades de Huesca y Fraga atravesando numerosas localidades de la Plana de Uesca, Los Monegros y el Baix Cinca".

"Se trata de una infraestructura estratégica para la movilidad de miles de vecinas y vecinos, para el acceso a servicios básicos, centros educativos, sanitarios y administrativos, para el transporte de mercancías, para el desarrollo socioeconómico en general de nuestros pueblos, una carretera esencial para fijar población y para aumentar la seguridad vial", ha indicado la portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Sesa, Noelia Elbaile.

Ariste ha recordado que "en los últimos años se han ejecutado importantes actuaciones de mejoras en distintos tramos de esta vía, permitiendo modernizar buena parte de su trazado, pero continúa pendiente la renovación del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 71 y 89, entre los municipios de Novales, Sesa y Huerto, con una longitud aproximada de 18 kilómetros".

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Ha finalizado diciendo que "la actuación sobre este tramo permitiría completar prácticamente la modernización de los 103 kilómetros de la A-131, garantizando unas condiciones homogéneas de seguridad, comodidad y capacidad a lo largo de todo el recorrido entre Huesca y Fraga, y por ello resulta conveniente que este tramo sea incorporado al Plan de Actuaciones Preferentes del Gobierno de Aragón, con el fin de programar su acondicionamiento dentro de la planificación de inversiones de la Red Autonómica de Carreteras".