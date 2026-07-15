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El Ministerio de Transportes invertirá 78 millones en conservar más de 581 kilómetros de carreteras en Zaragoza

Los contratos abarcan cuatro lotes de actuación para la conservación de tramos clave de la AP-68, A-2, N-234 y N-2 en la red viaria de Zaragoza

Licitan por 78 millones la conservación de 581 kilómetros de vías estatales en Zaragoza

Licitan por 78 millones la conservación de 581 kilómetros de vías estatales en Zaragoza / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un presupuesto de 78 millones, IVA incluido, dos contratos para la conservación y explotación de más de 581 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Zaragoza.

Los contratos, previamente autorizados en el Consejo de Ministros, contienen cuatro lotes de actuaciones; uno de los cuales busca la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la AP-68 entre los kilómetros 237 y 295 y su enlace con la A-2.

Otro corresponde a las del sector 5, incluyendo 124,49 kilómetros de la A-2 entre los kilómetros 180 y 294, así como distintas vías de servicio de la misma, en 65 kilómetros de la N-234 entre el 236 y 304, en 39 kilómetros de la N-2 entre el 203 y 252, la N-2A entre los kilómetros 223 y 227, y 4 kilómetros de la N-2R.

El tercer lote tiene por objeto la conservación del sector 1 de carreteras en la provincia de Zaragoza, incluyendo la A-2 entre los kilómetros 299 y 339, la A-68 entre los kilómetros 207 y 234, la N-2 entre el 326 y 340, la N-232 entre el 186 y 207, 5 kilómetros en la N-232-A, la Z-40 entre el 13 y 34, así como distintas vías de servicio y enlaces de estas carreteras.

El último lote de estas licitaciones, según han informado fuentes ministeriales, es para la conservación del sector 4 de carreteras, correspondiéndose con la AP-2 entre los kilómetros 18 y 120 y también para la rehabilitación del firme en la autopista AP-2 entre los puntos kilométricos 46,615 y 52,795.

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La duración de los contratos, en los que se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses.

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