Finalizan los trabajos de mejora de la Fuente del Ángel y su entorno en el parque Miguel Servet de Huesca

Los trabajos de mejora de la Fuente del Ángel y de su entorno, situados tras el escenario del Teatro Griego del parque Miguel Servet de Huesca, ya han finalizado. La actuación se ha desarrollado a lo largo de las cinco ediciones del Programa Experiencial de Empleo y Formación debido al detalle de los trabajos y al número de mejoras realizadas en este espacio.

Los trabajos han permitido solucionar las pérdidas que presentaba el vaso del estanque mediante su impermeabilización, nivelado, recrecido del fondo y pintado. También se ha reparado la rocalla perimetral y se han desatascado los caños. Una de las principales mejoras ha sido la instalación de un sistema de recirculación mediante bombeo.

Hasta ahora, el estanque se llenaba de manera continua con agua de la red, que posteriormente recorría la acequia de la Fuente del Ibón hasta llegar al sistema de saneamiento de la ciudad. El nuevo sistema permite reutilizar el agua y reducir su consumo. Asimismo, se ha entubado el drenaje que recogía las aguas de lluvia procedentes del Teatro Griego y que provocaba la acumulación de lodos en el estanque, de manera que ahora vierte directamente en su sumidero.

La actuación ha incluido la reparación y preparación de tubos para una posible iluminación futura, el tapiado de la antigua caseta para patos y la construcción de un nuevo armario de conexiones para dar servicio al Teatro Griego. En el ámbito de la jardinería, se ha reforzado la cobertura vegetal mediante la incorporación de una planta tapizante en sustitución del césped, magnolios de hoja caduca, arces japoneses, hostas, gauras, bulbos e iris (Iris germanica). Además, se ha instalado un sistema de riego automatizado para todo el espacio.

La Fuente del Ángel y su entorno constituyen un espacio cerrado al tránsito de personas, concebido para la contemplación, el disfrute visual y el refresco ambiental del parque. Los trabajos del Programa Experiencial de Empleo y Formación continúan en diferentes puntos del parque Miguel Servet, donde se desarrollan actuaciones de reparación, restauración, obra civil y jardinería en colaboración con las brigadas municipales. Entre ellas se encuentran el pintado de farolas, vallados y bancos, así como la reparación de caminos y aceras.

La colaboración entre las áreas de Servicios Sociales, Medio Ambiente y Servicios Generales hace posible la ejecución de estos trabajos de carácter artesanal, en los que participan trabajadores municipales, el alumnado y el equipo directivo del Programa Experiencial de Empleo y Formación.

INAUGURADA EN 1972

La Fuente del Ángel forma parte de la ampliación del entonces Parque Municipal, inaugurada el 18 de julio de 1972. Junto con la Fuente del Ibón, mantiene vivo el recuerdo de dos de las fuentes históricas que durante siglos abastecieron de agua a la ciudad de Huesca. Ambas son recreaciones de dos fuentes oscenses que desaparecieron como consecuencia de la urbanización de los ensanches y de la expansión de la ciudad.

Aunque no se encuentran exactamente en sus emplazamientos originales, fueron instaladas en el parque cerca de la zona en la que se ubicaban, a modo de surgencias y en memoria de ambas fuentes.

Las dos fueron colocadas en el parque conectadas originalmente por el paso de una acequia y separadas por el paseo central. Junto a la Fuente del Ángel se construyó en su momento un pequeño estanque alimentado por la acequia y se colocó un escudo heráldico de la familia Cortés, donado por José Antonio Llanas.