Nace la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Aragón para reforzar la voz del mundo rural y contribuir a fijar población

Los quince municipios aragoneses que forman parte de la red nacional Los Pueblos Más Bonitos de España han firmado hoy, 16 de julio de 2026, el acta de constitución de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Aragón. La nueva entidad, que agrupa exclusivamente a los pueblos aragoneses ya certificados por la red nacional, nace con el apoyo institucional del Gobierno de Aragón y con el objetivo de reforzar la voz colectiva de los pequeños municipios de la comunidad ante los retos compartidos del turismo sostenible, la despoblación y la conservación del patrimonio.

Una asociación autonómica vinculada a la red nacional

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Aragón se integra en el marco de la asociación nacional, de cuya estructura depende orgánicamente, si bien cuenta con personalidad y estatutos propios en el ámbito autonómico. No se trata de una entidad abierta a cualquier municipio: únicamente pueden formar parte de ella los pueblos aragoneses que ostentan la certificación de la red nacional, un sello que acredita el cumplimiento de exigentes criterios de calidad patrimonial, urbanística y turística.

Con esta fórmula, Aragón se convierte en la segunda comunidad autónoma de España en dotarse de una asociación de este tipo, tras la constitución, el pasado 9 de junio de 2026, de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España en Cantabria, que reúne a siete municipios cántabros. La asociación nacional impulsa este modelo autonómico como vía para reforzar la presencia territorial de la red y facilitar la relación directa con los gobiernos autonómicos, ya que desde una estructura exclusivamente nacional resulta más difícil articular proyectos y cauces de interlocución adaptados a cada territorio.

Quince municipios, tres provincias

La nueva asociación reúne a los quince pueblos aragoneses certificados, repartidos entre las tres provincias. En la provincia de Huesca se integran Aínsa, villa medieval del Sobrarbe y referencia del románico y del turismo de montaña; Alquézar, enclave del Somontano entre sierra y barrancos; Ansó, valle pirenaico de arquitectura tradicional y fuerte identidad cultural; y Roda de Isábena, que alberga en la Ribagorza la antigua catedral de San Vicente Mártir, referencia del románico lombardo en Aragón.

La provincia de Teruel aporta el grupo más numeroso, con nueve municipios: Albarracín, uno de los conjuntos históricos más emblemáticos de España; Calaceite y La Fresneda, en el Matarraña, con cascos históricos de marcado carácter renacentista; Valderrobres, también en el Matarraña, con su castillo y uno de los grandes destinos turísticos de la provincia; Cantavieja y Mirambel, en el Maestrazgo, con su plaza porticada y el célebre Portal de las Monjas, respectivamente; y Linares de Mora, Puertomingalvo y Rubielos de Mora, en la Sierra de Gúdar, ejemplos de arquitectura popular, patrimonio rural y villas históricas de fuerte identidad.

Completan la relación, en la provincia de Zaragoza, Anento, con sus singulares jardines colgantes y su entorno natural e histórico, y Sos del Rey Católico, villa medieval amurallada y uno de los conjuntos histórico-artísticos más completos de Aragón.

En conjunto, cuatro municipios oscenses, nueve turolenses y dos zaragozanos configuran una de las presencias autonómicas más significativas de la red nacional, que cuenta actualmente con 126 municipios certificados en 17 comunidades autónomas.

Unir fuerzas desde el mundo rural

Los quince municipios comparten una misma condición: la de pequeñas entidades locales que, actuando de forma coordinada, aspiran a ganar capacidad de incidencia, interlocución y proyecto en el ámbito autonómico. La asociación nace para afrontar de manera conjunta retos como el desarrollo del turismo cultural y sostenible, la lucha contra la despoblación y el desequilibrio territorial, la conservación del patrimonio histórico, natural y paisajístico, la dinamización del mundo rural y el acceso a ayudas, programas y proyectos autonómicos, así como para mantener una interlocución directa y estable con el Gobierno de Aragón y otras administraciones.

El acto constituyente ha contado con la presencia de representantes institucionales del Ejecutivo autonómico, encabezados por el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Francisco Biendicho Gracia, en representación del Gobierno presidido por Jorge Azcón. Asimismo, ha asistido el presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, que avala y acompaña este paso de la red en Aragón.

Junta directiva y sede

Durante el acto se han aprobado los estatutos de la nueva entidad y se ha designado su junta directiva, que queda conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Alcaldesa de Linares de Mora (Teruel)

Secretario/a: Alcalde de Albarracín (Teruel)

Tesorero/a: Alcalde de Aínsa (Huesca)

Vocal 1: Alcalde de Anento (Zaragoza)

Vocal 2: Alcalde de Calaceite (Teruel)

La sede de la asociación se establece en Linares de Mora, uno de los quince municipios miembros.

Francisco Mestre, presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, ha subrayado que «la constitución de la asociación aragonesa consolida un modelo que refuerza la red desde el territorio: los pueblos ganan voz propia ante su gobierno autonómico sin perder el respaldo y la marca de la red nacional».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Francisco Biendicho Gracia, ha destacado que «el Gobierno de Aragón respalda esta iniciativa, que reconoce el valor patrimonial y turístico de nuestros pueblos y facilita una colaboración más directa entre la administración autonómica y los municipios que mejor representan la excelencia del medio rural aragonés».

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Con la constitución de la asociación aragonesa, la red Los Pueblos Más Bonitos de España da un paso más en su estrategia de vertebración territorial. Los quince municipios inician ahora una etapa de trabajo conjunto orientada a impulsar proyectos compartidos, atraer un turismo de calidad y contribuir a fijar población y actividad en el medio rural aragonés, en coordinación con el Gobierno de Aragón y con el conjunto de la red nacional.