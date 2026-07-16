¿De dónde son los mejores tomates de Zaragoza? Zuera se prepara para descubrirlo con su Concurso Provincial

Zuera volverá a convertir al tomate en el gran protagonista de su calendario gastronómico con la celebración de la segunda edición del Concurso Provincial de Tomates de Hortelano, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento dentro del programa Zuera Sabor que busca poner en valor el producto de proximidad, reconocer el trabajo de los agricultores y recuperar variedades tradicionales de la huerta zaragozana.

El certamen tendrá lugar los días 21 y 22 de agosto en el Centro de Convivencia de la localidad y estará abierto tanto a hortelanos aficionados como profesionales de toda la provincia de Zaragoza. La inscripción será gratuita y no será necesario realizar una preinscripción previa, ya que los participantes únicamente deberán acudir el viernes 21 de agosto por la mañana para entregar los tomates con los que competirán.

Cada concursante podrá presentar seis ejemplares, que deberán corresponder a una misma variedad y se distribuirán en dos categorías: tomate antiguo, reservado a variedades tradicionales cultivadas a partir de semillas no híbridas, y tomate de nueva generación, destinado a variedades híbridas o de reciente creación.

Los tomates serán identificados mediante un número para garantizar el anonimato durante la valoración del jurado, mientras que la identidad de cada participante permanecerá en un sobre cerrado que únicamente se abrirá una vez emitido el fallo.

Tras la recepción de los ejemplares se preparará una exposición con todos los tomates participantes, que podrá visitarse desde la tarde del viernes y durante la jornada del sábado, permitiendo al público conocer la diversidad de variedades presentes en el concurso.

Catas, ponencias y gastronomía alrededor del tomate

El concurso volverá a enmarcarse dentro de las experiencias gastronómicas Zuera Sabor. La tarde del viernes 21 de agosto se celebrará una nueva edición de estas jornadas, que en esta ocasión girarán íntegramente en torno al tomate como producto protagonista.

La actividad incluirá cinco pases gastronómicos en los que los asistentes podrán descubrir diferentes elaboraciones y la versatilidad culinaria del tomate, todo ello acompañado por vinos de Bodegas San Valero.

Para participar en esta experiencia se pondrán a la venta 120 entradas, que podrán adquirirse los días 18 y 19 de agosto en la taquilla del Teatro Reina Sofía. Los asistentes tendrán además la oportunidad de visitar la exposición de los tomates inscritos en el concurso antes del inicio de las degustaciones.

La programación continuará el sábado 22 de agosto con la apertura de la exposición a las 9.30 horas y dos conferencias especializadas que combinarán divulgación científica y cata de producto.

La investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y directora del Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza, Cristina Mallor, ofrecerá una ponencia dedicada a la recuperación de la variedad Zaragozano y al trabajo de conservación de semillas tradicionales. Posteriormente, la presidenta de Slow Food Zaragoza, Amparo Llamazares, abordará las diferencias organolépticas entre distintas variedades de tomate, acompañando su intervención con una cata comentada.

A partir de las 12.00 horas el jurado deliberará sobre los ejemplares presentados y, una hora más tarde, se celebrará la entrega de premios. Los vencedores de cada categoría recibirán un premio de 300 euros y una placa acreditativa.

Recuperar variedades tradicionales y acercarlas al consumidor

Durante la presentación del certamen, el director de El Gastrónomo Zaragozano, Miguel Ángel Vicente, ha subrayado que la principal finalidad del concurso es "ensalzar el tomate zaragozano, el tomate de la provincia y las variedades antiguas" que todavía conservan numerosos hortelanos repartidos por el territorio.

Vicente ha recordado que variedades como Zaragozano, San Pedro o Tres Cantos cuentan con cerca de dos siglos de historia y forman parte del patrimonio agrícola aragonés. Ha explicado además que, gracias al trabajo desarrollado junto al Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza, el pasado año se logró recuperar la variedad Zaragozano, que prácticamente había desaparecido de los cultivos.

El responsable de El Gastrónomo Zaragozano ha destacado que este tipo de iniciativas permiten descubrir variedades poco conocidas, compartir conocimientos entre agricultores e investigadores y acercar estos productos al consumidor. "Queremos que vengan esos tomates antiguos que todavía tienen hortelanos dispersos por la provincia y que todos podamos probarlos y reconocerlos", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que uno de los productores implicados en la recuperación del tomate Zaragozano obtuvo el pasado año el premio al mejor tomate de España en el concurso celebrado en Cantabria gracias precisamente a una selección de esta variedad tradicional.

Además del aspecto competitivo, el certamen pretende convertirse en un punto de encuentro para aficionados a la gastronomía, agricultores y público general, reforzando el vínculo entre el producto local y el territorio. En este sentido, Vicente ha resaltado la labor que desarrolla periódicamente Zuera Sabor, un ciclo que reúne a alrededor de 120 personas para conocer productos de proximidad mediante charlas formativas y degustaciones.

Miguel Ángel Vicente ha agradecido a su vez la colaboración del Ayuntamiento de Zuera y del Grupo Almozara en la organización del evento y mostró su confianza en que esta segunda edición consolide el concurso como una cita de referencia en la provincia. "Lo más importante es darle la máxima difusión para que los hortelanos se enteren de este concurso, tengamos una buena acogida y muchos participantes", ha afirmado.

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Con esta segunda edición, Zuera volverá a reivindicar el valor del tomate de huerta como uno de los productos más representativos de la gastronomía aragonesa, apostando por la recuperación de variedades tradicionales, el reconocimiento a los agricultores y la promoción de una alimentación basada en productos de cercanía y de calidad.