El Gobierno de Aragón transfiere 3 millones de euros a los municipios afectados por las inundaciones y gotas frías de 2025

El Gobierno de Aragón va a transferir tres millones de euros a los ayuntamientos de los municipios que se vieron afectados el pasado año por inundaciones y gotas frías. Desde 2024, el Ejecutivo autonómico ha ayudado a 173 consistorios que han padecido las consecuencias de las distintas gotas frías, con un importe de casi once millones de euros. Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, con motivo de su participación en el acto de inauguración del Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva, un espacio que ayudará a proteger a la localidad ante inundaciones, dado que permite conducir, laminar y drenar el agua hacia el río.

El nuevo jardín está inspirado en la iglesia, la sala capitular y el cimborrio del Monasterio de Santa Fe, uno de los elementos más singulares del skyline de Cuarte. Además, con este enclave se recupera un espacio para la convivencia y el disfrute de los vecinos, ha señalado la vicepresidenta, para destacar que cumple a la vez un objetivo fundamental y es que servirá para proteger a la población de las inundaciones.

Acto de inauguración del Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva. / GOBIERNO DE ARAGÓN

“Este proyecto es fruto de la extraordinaria labor de la alcaldesa, Elena Lacalle. Apenas tres semanas después de tomar posesión de su cargo en 2023, Cuarte sufrió unas tremendas inundaciones que arrasaron negocios, garajes, viviendas e infraestructuras públicas”, ha recordado la vicepresidenta. Pensando en cómo mitigar los efectos de las lluvias surgió este jardín que ya cumplió su función el pasado año cuando, poco antes de ser entregada la obra al Ayuntamiento por parte de la empresa constructora, Cuarte sufrió de nuevo inundaciones. Aunque el jardín quedó dañado, esas inundaciones sirvieron para comprobar cómo se comportaba el agua e incorporar mejoras al proyecto inicial.

491 actuaciones desde 2024

Por ello, este viernes se ha firmado la orden para transferir 3 millones de euros a los consistorios afectados por las inundaciones y las gotas frías del pasado año. Del total, casi 1,7 millones, el 57%, llegarán a Cuarte de Huerva, que presentó un mayor número de afecciones en parques, calles, en instalaciones deportivas, infantiles, en contenedores soterrados, acometidas eléctricas o vallados, así como destinaron recursos a las tareas de limpieza y baldeo de calles.

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Desde 2024, el Ejecutivo autonómico ha dedicado 11 millones para ayudar a 173 ayuntamientos que han sufrido estas situaciones. Se han llevado a cabo 491 actuaciones con esos recursos, como la consolidación de las casas colgadas de Tarazona, la recuperación de diferentes instalaciones en Azuara o intervenciones en los cascos urbanos de Almonacid de la Cuba, Herrera de los Navarros o El Villar. A ello, se suman los casi 18 millones de euros que el Gobierno de Aragón ha invertido de forma directa en restituir puentes o reparar carreteras afectadas por riadas o inundaciones.