Un taller en Biscarrués promueve hábitos de consumo responsable a través de la cosmética natural

Con el objetivo de promover hábitos de consumo más responsables y respetuosos con el entorno, el Ayuntamieto de Biscarrués ha organizado un taller para elaborar champú sostenible. Una actividad de educación ambiental financiada por el Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Huesca, con el objetivo de promover hábitos de consumo más responsables y respetuosos con el entorno.

Durante la jornada, las personas participantes elaboraron su propio champú sólido mientras conocían las propiedades de los ingredientes utilizados y la importancia de elegir materias primas de origen natural, biodegradables y, siempre que es posible, de proximidad. A través de esta experiencia práctica se reflexionó sobre cómo nuestras decisiones de consumo pueden contribuir a reducir la contaminación de los ecosistemas acuáticos, favorecer un uso más sostenible de los recursos naturales y disminuir el impacto ambiental de los productos de higiene personal.

Biscarrués acoge un taller de elaboración de champú sólido para fomentar el consumo responsable y la reducción de residuos. / Servicio especial

El taller permitió comparar el champú sólido con los productos convencionales envasados en plástico, poniendo en valor las ventajas ambientales de esta alternativa. Asimismo, se abordó la importancia de reducir los envases de un solo uso, prevenir la generación de residuos y apostar por opciones con un menor impacto ambiental.

Otro de los aspectos destacados fue el aprendizaje sobre la lectura e interpretación del etiquetado de los productos cosméticos, fomentando una actitud crítica ante las decisiones de compra y comprendiendo cómo pequeños gestos cotidianos pueden contribuir a la conservación del medio ambiente.

La actividad sirvió también para poner de relieve la relación existente entre nuestros hábitos de consumo y problemas como la contaminación de ríos y mares, la generación de residuos plásticos o el consumo innecesario de recursos, ofreciendo a los asistentes herramientas sencillas para incorporar alternativas más sostenibles en su vida diaria.

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Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Biscarrués continúa impulsando actividades de sensibilización ambiental que favorecen la reducción de residuos, la economía circular y el desarrollo de hábitos de consumo responsables, contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la construcción de un futuro más sostenible para todos.