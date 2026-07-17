Tarazona contará con una nueva estación de autobuses: ubicación, plazos y servicios

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Tarazona han dado hoy el primer paso para hacer realidad la nueva estación de autobuses de la ciudad con la firma de un protocolo de colaboración que fija los compromisos de ambas instituciones y establece un horizonte de 18 meses para el inicio de las obras.

El documento, suscrito por el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el alcalde de Tarazona, Pedro Antonio Jaray, y la directora gerente de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), Inmaculada Aured, permitirá desarrollar una infraestructura muy demandada por los usuarios que concentrará en un único espacio las salidas y llegadas del transporte público interurbano, mejorando de forma sustancial la comodidad, accesibilidad y seguridad de los viajeros, dado que desde la puesta en marcha del nuevo mapa concesional los autobuses realizan las paradas en distintos puntos del casco urbano situados a la intemperie y, en el mejor de los casos, sin más protección que la de una marquesina.

Tal como ha explicado Octavio López, la futura estación “se ubicará sobre una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados aportada por SVA y situada en los antiguos terrenos de la textil, un emplazamiento céntrico y con excelentes condiciones de accesibilidad”. El consejero de Fomento ha detallado que la nueva infraestructura dispondrá de espacios para viajeros, zonas de espera, servicios, taquillas e información, así como dársenas, andenes y áreas de circulación y maniobra para los autobuses.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Tarazona impulsan la construcción de una nueva estación de autobuses. / Gobierno de Aragón

En virtud del texto suscrito, el Gobierno de Aragón contribuirá a la financiación de la actuación mediante una subvención directa “de hasta 1,5 millones de euros, destinada tanto a las obras como a los estudios previos y honorarios técnicos necesarios para ejecutar el proyecto”, ha añadido el titular de Fomento y responsable del Área de Transportes del Ejecutivo autonómico. La ayuda se abonará mayoritariamente al inicio de las obras para facilitar su desarrollo.

Por su parte, SVA pondrá a disposición los terrenos necesarios para la estación y asumirá la redacción y tramitación de los proyectos de reparcelación y urbanización, incluyendo una primera fase que permitirá dotar de accesos a la nueva infraestructura. Incluso, si fuera necesario, facilitará la ocupación anticipada de los suelos para agilizar la redacción de los proyectos técnicos.

El Ayuntamiento de Tarazona será el encargado de redactar los proyectos básico y de ejecución de la estación, tramitar su aprobación, licitar las obras y asumir la contratación y dirección de los trabajos. El protocolo establece que las obras deberán comenzar en un plazo máximo de 18 meses y finalizar en los 24 meses siguientes, lo que permitirá disponer de la nueva estación en un plazo aproximado de tres años y medio. A este respecto, López ha puntualizado que “se va a explorar una solución transitoria para que, durante el tiempo que necesitamos para levantar la nueva estación, los usuarios puedan utilizar las instalaciones anteriores a la puesta en marcha del nuevo mapa concesional”.

Por su parte, el alcalde de Tarazona, Pedro Antonio Jaray, ha agradecido “el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón en los últimos meses para que hoy Tarazona pueda anunciar una nueva estación de autobuses a la medida de las necesidades de los vecinos y usuarios”. Jaray ha destacado que la nueva infraestructura "estará en un espacio céntrico, un lugar accesible para todas las personas”.

Esta actuación forma parte del proceso de transformación urbana de los antiguos terrenos de la antigua Textil Tarazona, un ámbito de más de 48.000 metros cuadrados que albergará 264 nuevas viviendas, zonas verdes, viarios y equipamientos públicos. La nueva estación de autobuses se convertirá en uno de los principales servicios públicos de este desarrollo y contribuirá a mejorar la movilidad, reforzar el transporte público y ofrecer a los ciudadanos unas instalaciones modernas, accesibles y acordes con las necesidades actuales.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Tarazona impulsan la construcción de una nueva estación de autobuses. / Gobierno de Aragón

Aprobado el PGOU para el desarrollo de los suelos

Durante su intervención para anunciar la nueva estación de autobuses, Octavio López se ha referido al desarrollo global del ámbito y ha revelado que el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza dio luz verde el pasado día 10 de julio al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarazona “y, por tanto, ya tenemos el instrumento de partida suficiente para poder llevar adelante el resto de acciones que hay que acometer”, ha señalado el consejero. Esas acciones son el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización que habrá de redactar SVA para su aprobación por el pleno del consistorio turiasonense. A partir de ese momento ya se podrá lanzar la licitación de las obras. La previsión es estar ejecutando las obras de urbanización en marzo de 2028 estaremos ejecutando la urbanización.

Octavio López ha recordado también que ya está prevista la inversión para la ejecución de las primeras 35 primeras viviendas de las 264 previstas en el ámbito, sobre las que habrá que definir “si serán viviendas públicas o si serán viviendas con algún tipo de protección pública y si son viviendas finalistas de alquiler asequible, de venta de alquiler con opción de compra”.

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“En definitiva –ha concluido Octavio López-, la hoja de ruta está marcada, la apuesta está definida y la colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona y su alcalde es absoluta, y hay dos cuestiones muy claras: una, que aquí en estos suelos va a ir una estación de autobuses moderna para el futuro de la movilidad del transporte en Tarazona y en la comarca; y, dos, que se van a cumplir los plazos para el desarrollo de este suelo que lleva esperando más de 20 años.