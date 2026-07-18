Primera piedra de la futura residencia de mayores de Gallur

La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Marta Tejero, ha participado este sábado en el acto de puesta de la primera piedra de la residencia municipal de personas mayores 'María Yolanda Salvatierra Pérez' de Gallur, junto a la alcaldesa de la localidad, María Pilar Capdevila. Ha tenido lugar en el solar en el que se ubicará la residencia, en la calle Tauste del municipio.

Tejero y Capdevila han firmado el acta de colocación de la primera piedra junto al presidente de la comarca Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, con la presencia también de la corporación municipal y otras autoridades locales y comarcales. La previsión es que las obras puedan estar terminadas en diciembre de 2027, y se dispongan de 64 plazas una vez que la residencia entre en funcionamiento. La empresa encargada de las obras es el Grupo MLN.

Tejero ha valorado que esta infraestructura "representa mucho más que un edificio, puesto que supone un compromiso con las personas, con el bienestar de nuestros mayores y con el futuro de este municipio". Lo ha calificado de "un importante avance para Gallur y su comarca, permitiendo que muchas personas puedan permanecer cerca de su entorno, de sus familias y sus raíces recibiendo una atención de calidad".

La directora gerente del IASS ha incidido en el compromiso del Gobierno de Aragón "con el medio rural y con la atención de nuestros mayores". En esta línea, ha avanzado la creación de más plazas en residencias de mayores a través del "aumento del Presupuesto destinado a estos servicios con el objetivo de garantizar una atención digna, accesible y de calidad a quienes han levantado con su trabajo y esfuerzo nuestra nación".

Tejero ha agradecido al Ayuntamiento de Gallur el esfuerzo realizado para el desarrollo de este proyecto: "Cuando las administraciones trabajan unidas y con un objetivo común, los resultados se traducen en mejores servicios y más oportunidades para la ciudadanía". "Hoy colocamos una primera piedra, pero también sembramos esperanza, seguridad y futuro. Esta residencia será un referente y un espacio de cuidados, convivencia y dignidad para muchas personas", ha resumido.

Por su parte, la alcaldesa María Pilar Capdevila, ha subrayado que "hoy damos un paso firme hacia el futuro de nuestro pueblo con la colocación de la primera piedra" de la mencionada residencia. Ha celebrado que "este acto simbólico marca el inicio de un proyecto de gran relevancia social, destinado a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, especialmente de las personas mayores". "Representa el compromiso del Ayuntamiento de Gallur con el bienestar, la atención digna y el cuidado de quienes han contribuido al desarrollo de nuestro municipio a lo largo de sus vidas", ha detallado.

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Ha recordado que la denominación del centro rinde homenaje a María Yolanda Salvatierra Pérez, quien fuera alcaldesa de Gallur entre 2015 y 2022, y se trata de "un reconocimiento a su dedicación, compromiso público y contribución al desarrollo de nuestro municipio". "Que esta residencia lleve su nombre es la mejor forma de mantener vivo el recuerdo de una persona que dedicó una parte importante de su vida al servicio de Gallur y de todos sus vecinos", ha rememorado.