'Viajando con Mariano', la 'agencia de viajes' que llevará de crucero a los vecinos de varios pueblos de Zaragoza: "Se me ha ido un poco de las manos"

De todo final nace un nuevo principio. Ese es el caso de la creación de Viajando con Mariano, una iniciativa que ha impulsado un vecino de Ontinar de Salz (Zaragoza). Se trata de Mariano Hernández, que dio un giro radical a su vida tras abandonar su empresa tecnológica con la creación de su propia agencia de viajes. «Vendí mi parte de la empresa a mi socio y como ya no tenía necesidad económica de seguir trabajando, decidí dedicarme a viajar», explica el promotor de esta original propuesta. «Así podía seguir viajando y organizar viajes acompañados para otras personas», comenta orgulloso.

Sin embargo, nunca imaginó que una conversación con una vecina acabaría convirtiéndose en un fenómeno que ha despertado el interés de personas de varios municipios. «Me dijo que le daba miedo hacer un crucero, y yo le respondí que no se preocupase que yo les acompañaría», relata. Lo que en un principio iba a ser un pequeño viaje entre conocidos comenzó a correr de boca en boca, con los vecinos compartiendo la idea con familiares y amigos poco después llegando a las personas de pueblos cercanos como Zuera, El Temple o San Mateo de Gállego, haciendo que empezaran a interesarse por la propuesta.

La previsión inicial era muy modesta, ya que «pensaba que iban a apuntarse ocho, diez o quince personas», recuerda. Sin embargo, la respuesta superó todas las expectativas y actualmente ya son más de cuarenta los viajeros inscritos a la espera de que el grupo continúe creciendo. «Empezó con una tontería de una vecina y se me ha ido un poco de las manos», reconoce entre risas. «Los pueblos de alrededor empezaron a llamarme para hacer la misma reunión y el autobús prácticamente se ha llenado», añade.

Uno de los factores clave para explicar el éxito de la iniciativa es la confianza que transmite el organizador, sobre todo a la hora de tranquilizar a los participantes que apenas han viajado o nunca habían contemplado la oportunidad de realizar un crucero. «Como soy vecino de ellos, saben dónde vivo. Eso les da mucha confianza», afirma. Esa cercanía personal ha servido para eliminar muchas de las dudas que suelen surgir entre quienes nunca han salido de vacaciones de este tipo.

Un viaje cómodo para todos

Precisamente por ello, el primer destino ha sido elegido cuidadosamente con el objetivo de evitar cualquier complicación logística que pudiera aumentar la incertidumbre de los viajeros: «Quería que el primer viaje fuera sencillo, sin aviones ni complicaciones, para que perdieran el miedo». Para facilitar todo el proceso, un autobús recogerá a todos los participantes en sus propios pueblos para trasladarlos hasta el puerto de Barcelona, desde donde embarcarán en el crucero, y que al finalizar las vacaciones, el mismo autobús les llevará de vuelta a sus hogares.

«Ellos no tienen que preocuparse de nada desde el día 20 de septiembre hasta el 27 que vuelvan», resume. Este planteamiento busca asegurar que la experiencia resulte cómoda desde el primer momento y que cualquier persona, independientemente de su experiencia viajera, pueda disfrutarla con tranquilidad.

No obstante, coordinar a un grupo tan numeroso también supone una importante responsabilidad. Para afrontar esta tarea más fácilmente contará con la ayuda de su hijo, quien también participará en el viaje para colaborar en la organización y atender cualquier necesidad que pueda surgir durante la semana de viaje. «Llevar a cuarenta o cincuenta personas que apenas han viajado supone una gran responsabilidad», asegura.

Otro de los aspectos que quiso cuidar desde el principio fue el económico. «Quería que el dinero no fuera un problema para la gente mayor», señala. Para poder conseguirlo ha contado con el respaldo de Costa Cruceros, cuyo comercial apostó por la iniciativa y ofreció mantener unas condiciones especiales que generalmente solo están disponibles para grandes agencias de viajes.

La próxima aventura

El éxito del proyecto ya asegura que esta primera experiencia no será la última. De hecho, muchos de los participantes ya preguntan por futuras propuestas. «El año que viene me gustaría repetir la experiencia con más tiempo y organizar otros destinos como las Islas Griegas, el Nilo o los fiordos», comenta. Aunque muchos vecinos piden como condición que él vuelva a ir con ellos en el viaje.

De esta manera, lo que nació como un sencillo gesto para ayudar a una vecina a vencer el miedo a viajar se ha convertido, casi sin proponérselo, en un proyecto que demuestra que la confianza, la cercanía y las ganas de compartir experiencias de Mariano Hernández, son el mejor pasaporte para sus vecinos.