Borsao Tres Picos celebra 25 años como el vino que posicionó la garnacha aragonesa por todo el mundo

Borsao Tres Picos cumple 25 años como un referente que contribuyó decisivamente a situar la garnacha aragonesa en el mapa internacional. Nacido en la añada del año 2000 y lanzado comercialmente en 2001, este vino se ha convertido durante este cuarto de siglo en la referencia más emblemática de Bodegas Borsao y en un símbolo de la apuesta de la bodega por una variedad profundamente ligada al territorio de Campo de Borja.

La bodega iniciaba el pasado viernes 17 de julio la celebración de este aniversario con un acto privado en Zaragoza con una ofrenda floral en la Basílica del Pilar y una misa en la que la Virgen del Pilar lucía el manto de Bodegas Borsao. Posteriormente, la celebración se trasladó a los jardines de la nueva bodega, donde tuvo lugar una cena cóctel con música en directo y diferentes actuaciones. Este encuentro supone el punto de partida de una conmemoración que quiere poner en valor el recorrido, papel pionero en la reivindicación de la garnacha y su contribución a la proyección internacional de la bodega y del territorio.

El origen de Tres Picos

Borsao Tres Picos nació de un sentimiento de orgullo por la garnacha autóctona y de la convicción de que esta variedad, profundamente ligada al Campo de Borja, tenía un potencial mucho mayor del que se le reconocía en aquel momento. "En muchos casos se utilizaba como una variedad complementaria y no siempre se valoraba su capacidad para protagonizar vinos de alta calidad, con identidad propia y vocación internacional”, anota Emilio Del Caso, director general de Bodegas Borsao.

Además, Tres Picos debe su nombre a las tres cumbres que coronan el Moncayo; el propio Moncayo, Peña Negra y Lobera así como a las tres cooperativas que formaban Borsao cuando nació este vino: Borja, Pozuelo de Aragón y Tabuenca.

La garnacha aragonesa, en el centro

Durante estos 25 años, Tres Picos se ha consolidado como el gran embajador de la garnacha aragonesa. Considerado el primer monovarietal de garnacha que dio la vuelta al mundo, es también un ejemplo habitual en escuelas de enología y masterclass vinícolas cuando se habla del potencial de esta variedad.

Actualmente, Tres Picos está presente en más de 30 países de los cinco continentes. Sus principales mercados son España, Canadá, Estados Unidos, Australia y Alemania, aunque también llega a países como Japón, Sri Lanka, Indonesia, Costa de Marfil o India, además de mercados tradicionalmente productores de vino como Francia e Italia. Aproximadamente el 50 % de su comercialización se destina a exportación.

Reconocimientos y papel prescriptor

Entre los hitos más destacados de su trayectoria figura su inclusión en dos ocasiones en el Top 100 mundial de Wine Spectator, uno de los rankings más influyentes del sector. Además, ha sido reconocido por The Wine Advocate, la publicación de Robert Parker, que lo situó entre las diez mejores referencias del mundo por su relación calidad-precio.

Más allá de premios y puntuaciones, Tres Picos figura hoy en numerosas guías nacionales e internacionales como ejemplo de garnacha y es habitual encontrarlo en cartas de restaurantes dentro y fuera de España, incluidos establecimientos con Estrella Michelin.