Calatayud concluye la mejora del entorno del pabellón municipal en el barrio de Torres

Las áreas de Barrios y Urbanismo del Ayuntamiento de Calatayud ha dado por finalizada una actuación en el barrio de Torres, en concreto se trata de una replaceta junto al pabellón multiusos y frente al bar y las piscinas.

La inversión realizada ha sido de 30.290,89 euros y la empresa adjudicataria ha sido MSM Obras, excavaciones y derribos. La intervención ha sido una mejora parcial de este entorno a la entrada de Torres que era muy demandada porque además comunica ese entorno, en el lado derecho del pabellón, con la calle de arriba, la calle Mayor, por medio de unas escaleras.

"No solamente estaba obsoleta sino también muy deteriorada y desordenada, no era nada atractiva para la reunión vecinal", ha comentado el concejal de Barrios, Luis Esteban.

Los Servicios Técnicos Municipales de Urbanismo redactaron una memoria valorada para atender lo que estaban pidiendo los vecinos y poder incluirlo en el Plan de Barrios de la provincia de Zaragoza 2026, como así se hizo.

"Este barrio demanda cada día más infraestructuras públicas debido a su capacidad para acoger a población joven. Esta circunstancia aumenta en estos meses de verano y hemos querido crear un pequeño espacio de esparcimiento", ha apuntado, por su parte, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno.

Próxima actuación

Asimismo, habrá una próxima actuación en esa misma explanada del pabellón empleada también como aparcamiento y a la que se dará más visibilidad y una mejor comunicación con el bar y las piscinas. Los trabajos se han realizado sobre una superficie de 86 metros cuadrados, aproximadamente, toda municipal.

Se ha creado una pequeña plaza con pavimento de baldosa hidráulica y se ha creado un acabado superficial de árido blanco y negro. Se ha decorado con parterres y vegetación que no existía con riego automático y se ha instalado alumbrado.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento con sus barrios rurales y urbanos es firme y se está viendo en las intervenciones que se están haciendo en todos ellos. La instalación de cargadores para vehículos eléctricos en los seis barrios es el proyecto en marcha que se está estudiando.