Cruz Roja refuerza su presencia en Ordesa para cuidar de las personas y del entorno natural durante el verano

El voluntariado de Cruz Roja volverá a estar presente en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, desde este lunes 20 de julio y hasta el 30 de agosto, con un dispositivo especial de atención en primeros auxilios y sensibilización ambiental. El objetivo es acompañar a los miles de personas que visitan este espacio natural durante el verano, contribuyendo tanto a su seguridad como a la conservación del entorno.

Cada semana, el voluntariado prestará servicio desde el puesto de primeros auxilios ubicado en la Pradera de Ordesa, donde se atenderá a las personas que sufran algún percance o lesión durante su visita. En caso necesario, serán derivadas a los recursos sanitarios correspondientes.

Además, varios equipos dotados de mochilas de socorro recorrerán de forma itinerante los senderos más frecuentados del Parque Nacional para ofrecer asistencia rápida cuando sea necesario. Junto a esta labor sanitaria, el voluntariado también compartirá recomendaciones y consejos de seguridad para prevenir accidentes y disfrutar de la montaña de forma responsable.

La labor de Cruz Roja en Ordesa va más allá de la atención sanitaria. El voluntariado desempeñará también una importante tarea de educación y sensibilización ambiental, acercando a los visitantes el valor ecológico de este espacio protegido y fomentando buenas prácticas que ayuden a conservarlo. Entre otros aspectos, se informará sobre la normativa, el respeto a la flora y fauna y la importancia de preservar este patrimonio natural para las generaciones futuras.

Esta iniciativa celebra este año su sexta edición y cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El proyecto se desarrolla gracias a la colaboración entre Cruz Roja, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Ayuntamiento de Torla-Ordesa y el Ayuntamiento de Broto, además del apoyo de otras entidades colaboradoras.

Los resultados acumulados de las cinco ediciones anteriores reflejan la utilidad y la buena acogida de este dispositivo. Desde su puesta en marcha, el voluntariado de Cruz Roja ha realizado alrededor de 1.750 atenciones sanitarias a visitantes del Parque Nacional.