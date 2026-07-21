Aguaviva (Teruel) inaugura su nueva depuradora tras una inversión de 1,2 millones de euros

La localidad turolense de Aguaviva ha inaugurado este martes su nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), una infraestructura que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros y que iniciará las pruebas previas a su entrada en funcionamiento durante los próximos días.

La planta, con capacidad para atender a 1.375 habitantes equivalentes, permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales del municipio y contribuirá a la protección del río Bergantes y de los acuíferos de la zona.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha presidido el acto acompañado por el gerente del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, y el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente.

La nueva depuradora puede tratar un caudal de hasta 275 metros cúbicos diarios y utiliza un sistema de humedal artificial de flujo subsuperficial vertical en dos etapas, una tecnología de bajo consumo energético que el Instituto Aragonés del Agua ya ha implantado en otras instalaciones de Aragón.

Biendicho ha destacado que la infraestructura mejorará la calidad del agua, favorecerá la conservación de la biodiversidad y contribuirá a elevar la calidad de vida de los municipios.

También ha señalado que la planta permitirá avanzar en el cumplimiento de la planificación del Instituto Aragonés del Agua y de los objetivos marcados por la normativa europea en materia de depuración.

El consejero ha explicado que la ejecución de las obras sufrió retrasos después de que la unión temporal de empresas adjudicataria inicial no pudiera concluir los trabajos por dificultades financieras. El contrato se resolvió en enero de 2024 y el Instituto Aragonés del Agua volvió a licitar la obra civil pendiente y las instalaciones eléctricas en 2025.

Así, Biendicho ha indicado que las pruebas de carga comenzarán en aproximadamente una semana y que la instalación entrará entonces en funcionamiento.

Por su parte, el alcalde de Aguaviva ha recordado que el proyecto inicial planteado en 2015 contemplaba una tecnología más costosa y menos adaptada al municipio y ha señalado que el diseño finalmente ejecutado redujo el coste previsto.

Además, ha agradecido la colaboración del Instituto Aragonés del Agua durante todo el proceso para hacer realidad una infraestructura que permitirá depurar las aguas residuales antes de su vertido al río Bergantes.