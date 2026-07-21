Daroca revive del 24 al 26 de julio su pasado con más de 130 puestos y recreaciones históricas como eje de la XXV Feria Medieval

Daroca volverá a transformarse este fin de semana en una ciudad medieval con la celebración de la XXV Feria Medieval, una de las citas culturales y turísticas más consolidadas del calendario aragonés. Desde el 24 al 26 de julio, el casco histórico acogerá un intenso programa de actividades que combinará recreación histórica, espectáculos, patrimonio, gastronomía y artesanía para trasladar a vecinos y visitantes varios siglos atrás.

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la feria reunirá más de 130 puestos de artesanía, bisutería, cosmética natural, alimentación, moda, complementos y tascas, distribuidos por la calle Mayor y otros enclaves emblemáticos del municipio. La ambientación, la decoración de las calles, la música y la animación permanente contribuirán a recrear el ambiente del medievo durante todo el fin de semana.

La programación arrancará el jueves 23 de julio con la actividad cultural 'RecuerDaroca. La Concordia de Molina', organizada por la Fundación Campo de Daroca, que servirá como antesala de una edición dedicada a divulgar uno de los episodios históricos más relevantes vinculados a la ciudad.

La inauguración oficial del mercado tendrá lugar el viernes 24 de julio a las 19.00 horas. La jornada continuará con el concierto de Urbez Majarena en la Casa de Cultura y con la charla 'La Concordia de Molina', impartida por el historiador José Luis Corral y escenificada por la compañía Los Navegantes en los jardines Ingeniero Nicolás García Cañada.

El sábado 25 de julio comenzará a las 11.00 horas con la apertura del mercado y una intensa programación que incluirá visitas guiadas al patrimonio histórico de Daroca, el desfile de la comitiva de Molina, demostraciones de lucha medieval, actuaciones musicales, danzas y animación itinerante.

Recreaciones históricas, justas y un gran desfile de antorchas

Durante la tarde del sábado se sucederán los pasacalles, las representaciones teatrales, nuevas visitas guiadas, el desfile de tropas y una de las actividades más esperadas del fin de semana, las Justas Medievales en la plaza de toros. La jornada concluirá con la tradicional Cena Popular, una representación histórica en la Plaza de España y una gran fiesta musical que se prolongará hasta la madrugada.

El domingo 26 de julio continuará la programación con nuevas visitas guiadas, actividades infantiles, recreaciones históricas y el acto central de esta edición: la representación de la firma de la Concordia de Molina, que tendrá lugar en el Auditorio de Escolapios. A lo largo de la tarde también habrá una charla sobre armamento medieval, nuevos pasacalles y exhibiciones de lucha escénica.

Como broche final, el tradicional desfile de antorchas recorrerá las calles de la ciudad hasta la Puerta Baja, donde un espectáculo de luz, fuego y acrobacias pondrá el punto final a la vigésimo quinta edición de la Feria Medieval.

Durante los tres días, el público podrá disfrutar además de actividades permanentes como tiro con arco, atracciones infantiles y numerosas propuestas de animación con la participación de grupos de recreación histórica, músicos, bailarines y compañías especializadas.

Con esta XXV edición, Daroca reafirma su apuesta por la puesta en valor de su patrimonio histórico y cultural, consolidando una feria que combina divulgación, tradición, gastronomía y ocio y que se ha convertido en uno de los principales referentes medievales de Aragón y en un importante motor de atracción turística para la comarca.