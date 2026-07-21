La DPT destina casi 1,5 millones para el acondicionamiento de la carretera de Cubla

La Diputación Provincial de Teruel ejecuta las obras de mejora de la carretera TE-V-6013 de Cubla a Valacloche, con un importe de 1.493.354,56 de euros. Los trabajos, entre los kilómetros de 16 a 18, se iniciaron en junio y comprenden un nuevo trazado que supone una gran excavación y desmonte y está previsto que concluyan en seis meses.

La actuación comprende la ejecución de un nuevo trazado a media ladera, con plataforma final de ocho metros de ancho ejecutada en una mezcla bituminosa caliente. La plataforma tendrá unos sobreanchos de 0.5 metros por margen. En términos generales, la actuación comprende el ensanchamiento de la carretera y la mejora de sus curvas.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha destacado la importancia de las redes de carreteras como una garantía que beneficia a la población, la actividad económica y la vida de nuestros municipios.

"Estamos mejorando la carretera que discurre entre Cubla y Valacloche con una inversión de un millón y medio, mejorando la anchura de la vía, las curvas y el firme para hacer más cómodo el desarrollo de las actividades económicas y de toda la gente que transcurre por ella durante todos los días", ha afirmado Juste.

La obra destaca por su gran volumen de excavación en desmonte, porque se prevé extraer más de 35.000 metros cúbicos de material. En este sentido, la infraestructura del terraplén se ejecutará mediante un volumen de suelo superior a los 30.000 metros cúbicos de material, con una diferencia de cerca de 5.000 metros cúbicos de materiales extraídos de la excavación que no se prevén usar.

La actuación también contempla un sistema de drenaje mediante cunetas, de las cuales 1.560 metros serán revestidos de hormigón. En total serán diez obras de drenaje transversal de tipo caño. Con el objeto de dar acceso a las fincas colindantes, se ejecutarán en distintos pasos salvacunetas.

Como terminación, además, de la señalización horizontal y vertical necesaria, se procederá a la colocación de 2.114 metros de barrera metálica de seguridad tipo doble onda. El tramo de la carretera en obras se encuentra cortado y los accesos a Cubla se hacen por la TE- V- 6014 y a Valacloche por la TE-V-6013 desde Villel.

Esta actuación ha sido financiada mediante los Fondos de Inversiones de Teruel (FITE) de 2023. Los trabajos de este año contemplan terminar la conexión entre ambos municipios. El año que viene, se espera realizar una actuación para el acondicionamiento de la carretera desde Teruel hasta Valacloche, pasando por Villaespesa y Cubla.