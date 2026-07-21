El Gobierno de Aragón entrega al Ayuntamiento de Teruel la primera fase del vial del nuevo Hospital

El Gobierno de Aragón ha entregado hoy al Ayuntamiento de Teruel la primera fase del vial de acceso al nuevo Hospital Obispo Polanco, un paso que ha precedido a la apertura al tráfico de este primer tramo de la infraestructura que conecta el nuevo complejo sanitario con la red viaria de la ciudad.

El acto ha estado protagonizado por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y presidente de Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), Octavio López, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quienes han suscrito el acta de entrega mediante la que el Ayuntamiento asume la titularidad y explotación del vial.

Con esta firma se da por finalizada una parte importante del vial de acceso al hospital. Para ello ha sido necesaria una modificación que ha permitido adaptar el proyecto inicial a las necesidades detectadas durante la ejecución de las obras. La denominada Fase 1 reprogramada concentra las actuaciones entre la glorieta de conexión con la N-420a y la glorieta de urgencias del hospital, un tramo de aproximadamente 800 metros que permite acceder al nuevo centro sanitario y dejar plenamente operativos los servicios urbanos imprescindibles para su funcionamiento. “Desde el Departamento de Fomento nos comprometimos a que el Hospital contaría con un acceso antes de su puesta en funcionamiento y hoy estamos aquí con la palabra dada cumplida y con un acceso que es una realidad”, ha destacado Octavio López.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado “la colaboración entre instituciones y la velocidad del con el Departamento de Fomento para que este acceso que va a dar servicio a 80.000 habitantes de la ciudad de Teruel y de la provincia sea un acceso fundamental para que el Hospital pueda iniciar actividades a partir de septiembre”.

Las obras de la primera fase fueron ejecutadas por Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) entre abril y diciembre de 2025, cumpliendo el compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón de disponer de un acceso operativo al hospital dentro de ese plazo. Durante la ejecución fue necesario modificar el proyecto para resolver diversas incidencias técnicas detectadas en los tramos pendientes de urbanización, lo que dio lugar a una reorganización de la actuación sin alterar el objetivo prioritario de garantizar el acceso al nuevo Hospital Obispo Polanco.

Además de la urbanización del vial, la actuación ha incluido la instalación de los servicios urbanos necesarios para el abastecimiento del hospital, la ejecución de las redes de drenaje y evacuación de aguas pluviales, el mantenimiento de infraestructuras existentes, la reposición del camino de La Fontana y las actuaciones de protección del Acueducto de Los Arcos, declarado Bien de Interés Cultural. Todo ello deja preparada la infraestructura para la futura puesta en servicio del hospital y garantiza que el complejo disponga de las conexiones hidráulicas y de servicios necesarias desde el momento de su apertura.

La firma del acta supone la cesión formal del vial al Ayuntamiento de Teruel, que asume desde hoy su conservación, mantenimiento y explotación como vial urbano, así como los suministros asociados al alumbrado público y al resto de servicios de la infraestructura.

En marcha la tramitación de la fase 2

“Paralelamente, el Gobierno de Aragón continúa trabajando en la culminación del acceso definitivo al nuevo hospital”, ha recordado López. De esta manera, la redacción del nuevo proyecto correspondiente a la Fase 2 se licitará en los próximos días, con el objetivo de que esté redactado a finales de año y que las obras se puedan adjudicar en el primer cuatrimestre de 2027 para su inicio a finales del primer semestre.

El plazo previsto para completar esta segunda fase es de 14 meses a contar desde el inicio de las obras, lo que permitirá finalizar el sistema viario que conectará de forma definitiva el nuevo Hospital Obispo Polanco con la ciudad de Teruel a mediados de 2028.