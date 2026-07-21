Más de un millar de pacientes con cáncer ya han recibido radioterapia en el acelerador del hospital San Jorge de Huesca

La puesta en marcha de la Unidad Satélite de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha marcado un punto de inflexión en la atención oncológica del Alto Aragón. Desde su inicio asistencial, en febrero de 2024, los pacientes de la provincia dejaron de depender exclusivamente de los desplazamientos diarios a Zaragoza para recibir tratamientos de radioterapia, una prestación altamente especializada que hasta la fecha ha atendido 1.022 pacientes.

Este crecimiento se ha acompañado de una ampliación progresiva de la capacidad asistencial, hasta alcanzar aproximadamente 30 tratamientos diarios, especialmente en patologías prevalentes como el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Las sesiones se administran en horario de mañana y tarde.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha conocido este martes las instalaciones y ha mantenido una reunión con el equipo directivo del Sector (Atención Primaria y Hospitalaria), así como con la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón, UCMORA.

En este sentido, la jefa de servicio de la UCMORA, Reyes Ibáñez, ha explicado que la clave de este modelo ha sido “la integración de Huesca dentro de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón”. El hospital San Jorge no funciona como un recurso aislado, sino como un nodo de una red clínica autonómica. “Comparte criterios de indicación, protocolos, planificación, soporte de Radiofísica, sistemas de verificación y estándares de seguridad con los hospitales de referencia de Zaragoza”, ha indicado la oncóloga radioterápica. Esta organización permite seleccionar adecuadamente qué pacientes pueden tratarse en Huesca y cuáles deben continuar en circuitos centralizados por complejidad técnica.

Los facultativos especialistas y físicos que desarrollan su actividad en Huesca mantienen también parte de su jornada en los nodos principales de la red, el hospital Universitario Miguel Servet y el hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Esta organización favorece el intercambio continuo de experiencia clínica, mantiene la pertenencia al equipo común y permite que la práctica asistencial de Huesca esté alineada con la evolución técnica, docente y científica del conjunto de UCMORA.

Noticias relacionadas

Considerando la actividad presencial desarrollada (casi 1.380 primeras visitas; 1.036 TAC; 3.558 revisiones; 5.214 atenciones de enfermería, además de los tratamientos administrados), se estima que la puesta en marcha de esta unidad supone que los usuarios oscenses y sus familiares se han evitado alrededor de 2,7 millones de kilómetros, reduciendo de forma significativa la carga física, emocional, familiar y económica de los pacientes. Este dato equivale a 68 vueltas al mundo y unas 380 toneladas de CO₂ no emitidas. Evitar los desplazamientos es especialmente relevante en una provincia con una población envejecida y dispersa. El 77% de los pacientes son mayores de 60 años.