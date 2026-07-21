La recreación histórica de la Batalla del Ebro de Fayón volverá a reunir del 24 al 26 de julio a más de 300 recreacionistas

Fayón volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios del turismo histórico y la memoria democrática en Aragón con la celebración de la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro, una cita que tendrá lugar del 24 al 26 de julio y que reunirá a más de 300 recreacionistas de toda Europa, además de centenares de visitantes atraídos por uno de los eventos de estas características más destacados de España.

La programación, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2021, ha sido presentada este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza por el diputado delegado Abraham Martínez; el alcalde de Fayón, Roberto Cabistany; y la responsable de Turismo del municipio, Eva Amposta, quienes han destacado el crecimiento continuo del evento.

Durante la presentación, Abraham Martínez ha resaltado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Fayón, las asociaciones organizadoras y el amplio grupo de voluntarios que hacen posible una recreación que "trasciende mucho más allá del ámbito local" y se ha consolidado como "uno de los acontecimientos con mayor repercusión de la provincia".

Una recreación de referencia en España

El alcalde de Fayón, Roberto Cabistany, ha detallado que esta decimoctava edición contará con la participación de 20 grupos de recreación histórica y más de 300 recreadores, cifras que consolidan a Fayón como una referencia nacional dentro de este tipo de eventos, defendiendo que es "probablemente la mejor recreación de la Guerra Civil que se realiza en España".

Entre las principales novedades figura la inauguración de un monolito conmemorativo acompañado de una ofrenda floral en homenaje a las víctimas de la Batalla del Ebro, así como un nuevo impulso a la visibilización del papel de la mujer durante la Guerra Civil mediante un diorama específico y la representación teatral Las mujeres de la batalla.

Combates guiados, dioramas y nuevas tecnologías

Eva Amposta, ha explicado que el objetivo de la recreación es ofrecer una experiencia inmersiva que permita comprender el conflicto desde el propio territorio donde tuvo lugar, recorriendo trincheras, campamentos y escenarios originales de la batalla.

El sábado tendrá lugar la jornada principal del evento. Por la mañana se desarrollarán las visitas guiadas, la feria de militaría y una primera recreación del paso del Ebro. Ya por la tarde llegará el momento más esperado con la gran escenificación de los combates, que volverá a combinar infantería, embarcaciones, vehículos históricos y aviación.

La programación concluirá el domingo con visitas guiadas a las trincheras de la Posición número 36, donde serán los propios recreadores quienes expliquen la vida en primera línea del frente, además de la representación teatral dedicada al papel de las mujeres durante la guerra.

Un fin de semana para conocer la historia de Fayón

Durante los tres días permanecerá abierto el Museo de la Batalla del Ebro, considerado uno de los principales centros españoles dedicados a la Guerra Civil, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y una colección de más de 1.300 artefactos explosivos inutilizados, abundante material bélico, vehículos, armamento y recreaciones de hospitales y trincheras.

Con dieciocho ediciones a sus espaldas, la recreación de la Batalla del Ebro continúa consolidándose como uno de los grandes referentes nacionales del turismo histórico y de memoria, un evento que combina rigor documental, divulgación y patrimonio para acercar al público uno de los episodios más decisivos de la historia contemporánea de España desde el mismo escenario en el que ocurrió.