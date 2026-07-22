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Luz verde a la redacción del proyecto de obras de 56 viviendas para trabajadores en Sallent de Gállego

La construcción será industrializada y costará, como máximo, 10,7 millones de euros

Panorámica de Sallent de Gállego

Panorámica de Sallent de Gállego / EL PERIÓDICO

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) la licitación del contrato mixto para la redacción del proyecto de ejecución y de ejecución de obras de 56 viviendas destinadas al alquiler asequible para trabajadores en Sallent de Gállego (Huesca).

La actuación se enmarca en el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y refuerza el compromiso del Gobierno de Aragón por facilitar el acceso a la vivienda en el Pirineo. El proyecto contempla la construcción de 56 alojamientos, junto con garajes y trasteros, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Sallent de Gállego.

El objetivo es incrementar la oferta de vivienda asequible en un municipio con una elevada demanda residencial vinculada a la actividad económica y turística de la zona. La actuación se desarrollará mediante un sistema de construcción industrializada con estructura de madera contralaminada (CLT), una solución que requiere una estrecha integración entre la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

Este modelo permite coordinar desde el diseño y los cálculos estructurales hasta la fabricación, el transporte y el montaje de los elementos constructivos, mejorando el control de calidad, reduciendo los trabajos en obra y aportando una mayor previsibilidad en los plazos de ejecución.

El presupuesto máximo de licitación asciende a 10.744.320,72 euros, IVA incluido. De esta cantidad, 114.444,18 euros corresponden a la redacción del proyecto de ejecución y 10.6 millones de euros a la ejecución de las obras.

Noticias relacionadas y más

El programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' promueve la construcción de 488 viviendas en los 43 municipios más turísticos de Aragón y prevé una dotación superior a los 80 millones de euros para impulsar vivienda de alquiler asequible para trabajadores del sector turismo.

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