Infraestructuras
El PSOE de Teruel rechaza el estudio del Cantábrico-Mediterráneo, solicita una reunión con Óscar Puente y reclama la doble vía
El secretario general del partido en la provincia, Rafa Guía, muestra su desacuerdo con el proyecto del ministerio y mantendrá la reivindicación de la mejora de la infraestructura
El PSOE de Teruel ha marcado distancias con las conclusiones del estudio informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha reafirmado su defensa de una doble vía electrificada y de alta velocidad entre Zaragoza y Sagunto a través de la provincia. La dirección provincial ha anunciado que trasladará al Ministerio de Transportes su desacuerdo con el documento presentado la pasada semana y mantendrá su reivindicación de esa infraestructura.
El secretario general del PSOE de Teruel, Rafael Guía, ha afirmado este miércoles en rueda de prensa que la posición del partido no ha cambiado y que continuará defendiendo el corredor de doble vía; ha asegurado que esa postura responde a la trayectoria mantenida por los socialistas y ha atribuido a los gobiernos del PSOE los avances registrados en la planificación de esta infraestructura.
Guía ha recordado que los estudios y trámites del Corredor Cantábrico-Mediterráneo comenzaron durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez; y también ha criticado la gestión de los ejecutivos del Partido Popular, a los que ha atribuido la falta de inversiones en la línea convencional y la paralización de anteriores estudios informativos. El dirigente socialista ha recordado que el PSOE respaldó la manifestación convocada recientemente en defensa del futuro del ferrocarril y ha destacado que el partido ha apoyado mociones en distintas instituciones para reclamar un corredor ferroviario de alta capacidad entre Zaragoza, Teruel y Sagunto.
Además, ha anunciado que el PSOE de Teruel ya había solicitado una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarle su posición; y ha defendido que la planificación del corredor con doble vía electrificada es compatible con las actuaciones destinadas a mejorar la línea convencional mientras se desarrolla el proyecto de la nueva infraestructura.
También ha destacado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la modernización de la línea ferroviaria y ha sostenido que las inversiones realizadas durante los últimos años han permitido mejorar una infraestructura que, según ha señalado, se encontraba en una situación de abandono hace ocho años.
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