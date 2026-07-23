El Campo de Belchite se moviliza ante el escaso servicio de limpieza: "Con un solo camión para 15 pueblos es imposible"

La acumulación de residuos junto a los contenedores, el rebosamiento constante de basura, los malos olores y la escasa frecuencia de la recogida de basura han terminado con la paciencia de los vecinos del Campo de Belchite. Las críticas al servicio de limpieza han aumentado durante las últimas semanas, pero los vecinos insisten en que "no se trata de un episodio puntual, sino de un problema recurrente" el cual afecta a toda la comarca y lleva ya varios años arrastras. Ante esta situación se está preparando una recogida de firmas para exigir mejoras junto con la búsqueda de colaboración de toda la comarca.

Esta iniciativa pretende reclamar una solución definitiva a una de las deficiencias que sufre esta zona de Aragón desde hace ya casi 4 años según confirman los vecinos. Luis Bádenas Marco, portavoz de la plataforma ciudadana, denuncia la situación: "Si Belchite estáis así, que es la capital y se supone que es la más poblada, y la que mejor atendida va a estar, imaginaos el resto de pueblos pequeños de alrededor cómo están".

Las quejas, asegura, se han trasladado tanto a alcaldes como a concejales para tratar de poner remedio al servicio insuficiente y atender las necesidades de todos vecinos ante una situación cronificada pese a las reiteradas reclamaciones sin respuesta. Lo que más preocupa es la escasez de medios, confirma Bádenas: "La mayoría de las quejas han sido porque hay un chofer con un camión para los 15 pueblos, además tarda entre 10, 12 o 15 días en pasar nuevamente".

Los residuos orgánicos son los que preocupan especialmente a la población debido a las elevadas temperaturas del verano, las cuales aceleran la descomposición y agravan los malos olores. A esto se le suma el rebosamiento de numerosos contenedores que permaneces llenos durante días, con bolsas acumuladas en el exterior y con animales rondando y rompiendo las bolsas esparciendo los residuos por la vía pública. "Con estos calores y estos olores, al estar destapados los contenedores los gatos lo destapan todo", remarca el portavoz de la plataforma ciudadana.

Durante el invierno, la baja densidad de población puede hacer menos visibles las carencias de los servicios. Sin embargo, de cara a los meses estivales el incremento de la población y de las temperaturas hace imprescindible reforzar los recursos: "En invierno igual se ve menos, pero ahora en verano es inaceptable la situación".

Además del reclamo de más medios humanos y materiales, se exige una revisión en profundidad del contrato adjudicado para la recogida de residuos y de los servicios de limpieza contemplados en el mismo que recibirá la comarca, y comprobar si la empresa dispone de los recursos suficientes para cubrirlo. "No se trata de que las cosas salgan a concurso público y coger la oferta más barata, habrá que revisar los contratos, las características y los medios del servicio que nos va a dar", confirma Luis Bádenas.

Entre las numerosas reclamaciones también figura una mayor limpieza de los propios contenedores, ya que muchos vecinos han denunciado que no se higienizan con la frecuencia necesaria, contribuyendo a la proliferación de olores y sensación de abandono completo.

Tanto el portavoz de la plataforma ciudadana como los afectados confían en que la presión vecinal sirva para impulsar una reacción por parte de todas las instituciones implicadas. Para ellos, mantener durante semanas contenedores rebosados y residuos en las aceras ya no solo perjudica a la imagen turística de estos municipios, sino que puede llegar a convertirse en un problema de salud pública.

Por ello reclaman una acción y actuación urgente que permita evitar la aparición de posibles focos infecciosos y garantice un servicio de limpieza acorde con las necesidades de los quince municipios de la comarca.