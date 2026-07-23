Las promesas de la alcaldesa de Huesca durante el debate sobre el estado de la ciudad: más vivienda y más calles a reformar

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha reivindicado este jueves la política de vivienda desarrollada por el gobierno municipal al asegurar que el Ayuntamiento ha concedido 909 licencias para viviendas en lo que lleva de mandato, casi el doble que durante los cinco años del anterior gobierno socialista, y ha asegurado que la ciudad está impulsando 5.913 nuevas viviendas a medio plazo, el 40 % de ellas con algún tipo de protección.

Durante su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad, Orduna ha exigido “políticas de Estado” para abordar el problema de la vivienda en las que todas las administraciones asuman sus competencias.

En ese sentido, ha indicado que desde el consistorio están actuando mediante la colaboración público-privada, la agilización del desarrollo urbanístico y la aceleración de procedimientos administrativos mediante la incorporación de más personal al área competente.

La regidora ha vuelto a escudarse en los datos que, ha dicho, avalan su gestión municipal y ha señalado que el Ayuntamiento ha autorizado 909 licencias de obra nueva y rehabilitación, frente a las 528 concedidas por el anterior gobierno socialista en cinco y ha apuntado que actualmente hay otras 309 en tramitación.

Además, Orduna ha acusado al PSOE de “entorpecer” el desarrollo urbanístico en los terrenos de Harineras y ha asegurado que el proyecto está saliendo adelante pese a la oposición socialista, al tiempo que ha destacado que este sector dotará de 1.300 viviendas a la ciudad.

Sobre la vivienda pública, la alcaldesa ha reivindicado las 27 viviendas entregadas en la primera fase de La Merced, “un proyecto desbloqueado por el actual Gobierno de Aragón”, frente a las “cero” que, según la regidora, promovieron los socialistas durante sus ocho años de mandato.

Orduna ha cifrado en 151 las viviendas con algún tipo de protección impulsadas por el actual mandato y ha insistido en que a medio plazo se desarrollarán un total de 5.913 viviendas en el entorno del casco urbano, de las que cuatro de cada diez contarán con algún tipo de protección.

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento abordará una solución integral a la avenida Martínez de Velasco, en el tramo comprendido entre la confluencia de las calles Almudévar y Fuente del Ibón y la rotonda del Hospital Universitario San Jorge.

De cara al próximo ejercicio presupuestario, el Ayuntamiento afrontará la redacción de dicho proyecto, al igual que la reurbanización de la calle Aínsa y del entorno de la plaza Lérida, “una demanda vecinal sobre un espacio que está obsoleto”.

Además, ha reiterado su compromiso con las actuaciones en materia residencial vinculadas a la mejora de los barrios, como la peatonalización de la calle Desengaño, “la más larga de Huesca”, para atender una reivindicación de hace dos décadas.

Estas actuaciones se sumarán a los proyectos ya previstos como las obras del pasaje Abellanas, la reurbanización de las calles Alcoraz, Baltasar Gracián y Cavia, a cuya adjudicación optan once empresas, el siguiente proyecto que se tramitará que será la calle Zaragoza y las obra en la calle Gibraltar y el paseo Ramón y Cajal.