La Guardia Civil elige este pueblo de Huesca para crear el primer Puesto Principal en Aragón y reforzar la presencia operativa

El Delegado de Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha mantenido esta mañana, una reunión con los responsables de la Comandancia de Huesca con ocasión de la creación formal del Puesto Principal de Monzón, recientemente anunciada.

La creación del Puesto Principal de Monzón supone la transformación del actual Puesto Territorial de la misma localidad en una Unidad con mayor actuación operativa, orientada a un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil, redundando en la eficacia y la eficiencia en el ejercicio de las misiones y cometidos encomendados a este cuerpo policial.

A diferencia del modelo actual, el Puesto Principal de Monzón desarrollará su actividad bajo el mando de un Oficial de la Guardia Civil, de empleo Teniente, y contará con tres con tres áreas funcionales dedicadas de manera específica a los ámbitos de la atención ciudadana, la investigación y la prevención de delincuencia.

Un modelo de respuesta policial innovador en Aragón, siendo la primera Unidad de esta naturaleza desplegada en esta Comunidad Autónoma, y que tendrá su réplica próximamente en las provincias de Teruel y Zarazona, de medio centenar de componentes distribuidos en las áreas funcionales señaladas.

El que será Puesto Principal en Monzón, llega en un momento en el que la apuesta de la Guardia Civil de Aragón por la presencia en el territorio, viene acompañada, al mismo tiempo, por las capacidades en materia de movilidad, como la denuncia telemática o la plataforma SIGO movilidad. Estas han tenido como punto de referencia relevante el despliegue a nivel provincial de las Oficinas Móviles de Atención Ciudadana (OMAC), cuyo testimonio de operatividad más reciente ha tenido lugar con su incorporación a las Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecidos con ocasión de los incendios que se han venido conociendo, así como con su presencia con vocación de atención ciudadana en las localidades de la comarca de las Cinco Villas, tras el realojamiento de todos sus vecinos.

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En el escenario que ha descrito es importante señalar, la incorporación el pasado 13 de julio de 84 guardias civiles a la provincia de Huesca, además de un total de 20 guardias alumnos en prácticas, estando pendiente la incorporación de otros 79 componentes de la Guardia Civil, de diferentes empleos, a finales del periodo estival.