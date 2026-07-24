El Hospital de Barbastro refuerza Oncología con una nueva especialista y tres neumólogos: "Tenemos una plantilla muy preparada”

El Servicio de Oncología del Hospital de Barbastro ha incorporado una nueva oncóloga, la cuarta de la unidad que se suma a la de una tercera profesional que se incorporó a principios de julio, y tres neumólogos en un refuerzo que mejora la capacidad asistencial de un servicio esencial para pacientes con cáncer.

La incorporación forma parte de las actuaciones impulsadas para fortalecer la plantilla médica del hospital y garantizar la atención en un contexto marcado por la escasez de especialistas y las dificultades para el relevo generacional en el sistema sanitario español.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, el aumento de efectivos permitirá mejorar la organización del servicio y ofrecer mayor cobertura durante el periodo estival.

La directora del Hospital de Barbastro, la doctora Elena Castellar, ha asegurado que tienen una plantilla “muy preparada” y con un “gran sentimiento de compromiso hacia el hospital y sus pacientes”, al mismo tiempo que ha anunciado que también se ha fortalecido la plantilla de otras especialidades del centro.

En ese sentido, el servicio de Neumología ha pasado de no contar con ningún especialista a disponer actualmente de tres neumólogos, una de cuyas plazas es de nueva creación.

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Asimismo, el servicio de Urgencias ha logrado completar su plantilla con un total de 19 médicos, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón.