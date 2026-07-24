Susto en Fraga: los bomberos sofocan un incendio declarado en una empresa de reciclaje
Las tareas de extinción se prolongaron durante toda la madrugada y finalizaban alrededor de las 6 horas de este viernes
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Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca intervenían durante la pasada noche en un incendio declarado en una empresa de reciclaje de Fraga. El aviso se recibía antes de las 22 horas, informando de que las llamas afectaban a una acumulación de material destinado al reciclaje.
Hasta el lugar se desplazaron medios de los parques de bomberos de Fraga y Monzón. Los trabajos se concentraron en contener y perimetrar el incendio para evitar que se propagara a otras zonas de la empresa en las que se encontraba almacenada maquinaria y más material de reciclaje.
Las tareas de extinción se prolongaron durante toda la madrugada y finalizaban alrededor de las 6 horas de este viernes.
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