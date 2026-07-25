El Ayuntamiento de Huesca incorpora una nueva hidrolimpiadora para reforzar los trabajos de limpieza
La nueva hidrolimpiadora, adquirida por renting por 110.279,40 euros, permitirá realizar limpiezas intensivas con agua caliente en calles y espacios públicos
El Ayuntamiento de Huesca ha incorporado una nueva hidrolimpiadora destinada a reforzar los trabajos de limpieza de la ciudad. El vehículo, adquirido a través de Gestión de Residuos Huesca S.A.U (GRHUSA), ya ha sido recepcionado y podrá utilizarse durante las próximas fiestas de San Lorenzo, uno de los periodos del año en los que estos servicios afrontan una mayor intensidad de trabajo.
El contrato se adjudicó a la empresa Transtel S.A. por un importe total de 110.279,40 euros, IVA incluido, mediante un arrendamiento o renting de 60 meses con posibilidad de compra al finalizar este periodo. La hidrolimpiadora está instalada sobre un vehículo tipo chasis-cabina compacto, lo que facilitará su acceso y maniobrabilidad en distintos puntos de la ciudad.
El conjunto tiene una masa máxima autorizada de 3.500 kilos y cuenta con cámara de marcha atrás, rotativos luminosos y diferentes sistemas de seguridad y asistencia a la conducción.
El equipo dispone de una bomba con un caudal de 21 litros por minuto y una presión mínima de trabajo de 280 bares. Incorpora además una caldera que permite trabajar con agua caliente a una temperatura regulable de hasta 80 grados y un depósito con una capacidad mínima de 1.000 litros.
Estas características permitirán realizar limpiezas intensivas en calles y espacios públicos, especialmente en zonas con suciedad adherida.
El vehículo cuenta con sistemas de seguridad que detienen automáticamente el equipo en caso de falta de agua o de que se produzca alguna anomalía en su funcionamiento.
La nueva hidrolimpiadora incorpora un carrete con una manguera de alta presión de 25 metros, diferentes lanzas y boquillas y una campana específica para el fregado de suelos y la eliminación de chicles.
También dispone de compartimentos laterales y traseros, protegidos frente al agua e iluminados, para guardar el material y los productos necesarios durante los trabajos.
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