El Ayuntamiento de Huesca incorpora una nueva hidrolimpiadora para reforzar los trabajos de limpieza

El Ayuntamiento de Huesca ha incorporado una nueva hidrolimpiadora destinada a reforzar los trabajos de limpieza de la ciudad. El vehículo, adquirido a través de Gestión de Residuos Huesca S.A.U (GRHUSA), ya ha sido recepcionado y podrá utilizarse durante las próximas fiestas de San Lorenzo, uno de los periodos del año en los que estos servicios afrontan una mayor intensidad de trabajo.

El contrato se adjudicó a la empresa Transtel S.A. por un importe total de 110.279,40 euros, IVA incluido, mediante un arrendamiento o renting de 60 meses con posibilidad de compra al finalizar este periodo. La hidrolimpiadora está instalada sobre un vehículo tipo chasis-cabina compacto, lo que facilitará su acceso y maniobrabilidad en distintos puntos de la ciudad.

El conjunto tiene una masa máxima autorizada de 3.500 kilos y cuenta con cámara de marcha atrás, rotativos luminosos y diferentes sistemas de seguridad y asistencia a la conducción.

El equipo dispone de una bomba con un caudal de 21 litros por minuto y una presión mínima de trabajo de 280 bares. Incorpora además una caldera que permite trabajar con agua caliente a una temperatura regulable de hasta 80 grados y un depósito con una capacidad mínima de 1.000 litros.

Estas características permitirán realizar limpiezas intensivas en calles y espacios públicos, especialmente en zonas con suciedad adherida.

El vehículo cuenta con sistemas de seguridad que detienen automáticamente el equipo en caso de falta de agua o de que se produzca alguna anomalía en su funcionamiento.

La nueva hidrolimpiadora incorpora un carrete con una manguera de alta presión de 25 metros, diferentes lanzas y boquillas y una campana específica para el fregado de suelos y la eliminación de chicles.

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También dispone de compartimentos laterales y traseros, protegidos frente al agua e iluminados, para guardar el material y los productos necesarios durante los trabajos.