Daroca se sumerge en la Edad Media con más de 130 puestos y recreaciones históricas

Daroca celebra este fin de semana la vigésimo quinta edición de su Feria Medieval, que ha vuelto a llenar de público las calles del casco histórico. La cita reúne más de 130 puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales, además de espectáculos, visitas guiadas, teatro, música y recreaciones para todos los públicos.

La calle Mayor vuelve a concentrar buena parte de la actividad. Sus más de 750 metros se han ambientado con puestos de bisutería, cosmética natural, indumentaria, complementos y gastronomía, junto con pasacalles y actuaciones itinerantes.

La programación de este año gira en torno a la Concordia de Molina, el acuerdo suscrito en 1449 entre Daroca y Molina de Aragón. La localidad zaragozana ha recibido este sábado a una comitiva procedente del municipio molinés, acompañada por músicos y danzantes.

Ambiente en el Mercado Medieval de Daroca. / Servicio Especial

A lo largo de la jornada se suceden las demostraciones de lucha escénica, los desfiles militares, las firmas de libros y las representaciones teatrales. Uno de los actos que previsiblemente congregará a más público será el torneo de justas a caballo.

Por la noche está prevista la tradicional cena popular, seguida de una representación teatral sobre la Concordia de Molina y de una fiesta con música y animación.

Recreaciones y actividades familiares el domingo

La feria continuará este domingo con nuevas propuestas vinculadas a la recreación histórica. Entre ellas figuran las visitas guiadas al ayuntamiento, donde los asistentes podrán contemplar el Documento de la Concordia, el Sillón del Justicia y las Banderas de Don Jaime de Aragón.

La jornada incluirá también la Escuela de Caballeros, visitas al Museo de Historia y Artes de Daroca y la recreación de la firma de la Concordia. El programa se completará con demostraciones de lucha medieval, pasacalles, una charla sobre armamento de la época, visitas a la Puerta Baja y un espectáculo final de luces y acrobacias.

Como medida preventiva ante el riesgo de incendios, el tradicional desfile se celebrará este año sin antorchas.

Puesto artesanal en el Mercado Medieval en Daroca. / Servicio Especial

Durante todo el fin de semana permanecerán instalados campamentos medievales y espacios para exhibiciones de tiro con arco y juegos infantiles. Músicos, bailarinas, compañías teatrales y grupos de recreación recorrerán de forma continua las calles de la localidad.

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El concejal de Cultura de Daroca, Pascual Sánchez, ha explicado que, por cuarto año consecutivo, la organización ha decidido articular la feria alrededor de un personaje o acontecimiento histórico relacionado con la ciudad. Después de dedicar anteriores ediciones al Cid, Miguel de Bernabé y el Papa Luna, la cita recupera este año la Concordia de Molina.