Fayón revive la Batalla del Ebro con una multitudinaria recreación histórica

La localidad zaragozana de Fayón ha vuelto a viajar en el tiempo para recordar los dramáticos días de la Batalla del Ebro, una de las contiendas más decisivas de la Guerra Civil española y un episodio que aceleró el desenlace del conflicto. Miles de personas han participado durante el fin de semana en las actividades programadas, entre ellas visitas guiadas, dioramas y una gran recreación narrada celebrada este sábado por la tarde en el paraje de La Reixaga, junto al río Ebro. La pirotecnia, los vehículos históricos y el amplio despliegue de medios permitieron reproducir algunos de los ataques que tuvieron lugar en este enclave.

La representación comenzó recreando los acontecimientos de la madrugada del 25 de julio de 1938, cuando las divisiones republicanas 42 y 44 cruzaron el río en barcas para sorprender a las tropas franquistas que ocupaban Fayón. Uno de los momentos más destacados fue la recreación aérea de los bombardeos de la contraofensiva ordenada por Franco, realizada por un avión acrobático.

También se exhibieron vehículos y medios similares a los utilizados en aquella época, como un blindado BA-6, un camión Ford, varias motocicletas y una ambulancia Chevrolet que llegó a prestar servicio durante la propia Batalla del Ebro. El acto concluyó con una formación de honor de los recreadores, concebida como símbolo de concordia y homenaje a todas las víctimas del conflicto. A la cita acudieron grupos de recreacionistas procedentes de distintos puntos de España -Aragón, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Andalucía o Valencia- y de países como Francia, Inglaterra, Polonia o Estados Unidos, que dieron vida tanto al bando republicano como al franquista y también a la población civil que sufrió la contienda en primera persona.

Momento de la recreación de la Batalla del Ebro en Fayón / SERVICIO ESPECIAL

Este domingo la actividad se traslada a la posición Nº36, una colina fortificada recuperada arqueológicamente, donde tiene lugar la Trinchera Viviente Los secretos de la Posición Nº36, una visita guiada que desvela los hallazgos de este espacio histórico.

Durante todo el fin de semana permanece abierto el Museo de la Batalla del Ebro de Fayón, que reúne una amplia colección de material bélico y documentación recuperada en el propio término municipal.

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Más allá de su espectacular puesta en escena -con vehículos históricos, caballería, aviación y armamento de época-, la Recreación de la Batalla del Ebro tiene como principal objetivo acercar al público la historia reciente de España desde una perspectiva vivencial y teatral. La experiencia permite trasladarse al lugar y al momento exactos en que sucedieron los hechos, comprender su contexto y aproximarse a ellos de una forma cercana, directa y didáctica.