Binaced (Huesca) celebra su tradicional misa baturra en honor a Santa Ana
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca acompaña a vecinos y visitantes en una jornada repleta de tradición e identidad
El municipio de Binaced ha celebrado este domingo su tradicional Misa Baturra en honor a Santa Ana, uno de los actos más representativos de sus fiestas mayores. Celebrada en la ermita dedicada a la patrona, la cita ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.
Al encuentro ha asistido el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, quien ha querido acompañar a los vecinos en una jornada marcada por el gran ambiente festivo. Durante la celebración, Claver ha destacado el valor de estos festejos, señalando que "mantener vivas nuestras tradiciones es fundamental para proteger nuestra identidad y recordar de dónde venimos; son el alma de nuestros pueblos y el nexo que une a distintas generaciones en el medio rural".
La jornada ha vuelto a poner de manifiesto el fuerte vínculo del municipio del Cinca Medio con sus raíces y el papel clave que desempeñan las fiestas patronales como espacio de encuentro, reforzando el sentimiento de pertenencia y la convivencia entre todos los asistentes.
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