Los Reyes Católicos vuelven a Borja en otra exitosa recreación

Borja ha vuelto este fin de semana al mes de agosto de 1492, fecha en la cual los Reyes Católicos visitaron el municipio zaragozano meses antes de la reconquista de Granada. Han sido tres día intensos con hasta 70 actividades orientadas a todos los públicos, entre las que siempre destacan las cinco escenas que se representan en cinco plazas por parte de 200 voluntarios que, otro año más, han vuelto a colaborar de forma altruista con una cita que ya se ha convertido en una referencia cultural en el Campo de Borja.

Según atestiguan fuentes históricas, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla llegaron a Borja, permanecieron hasta el 16 del mismo mes como muestra de agradecimiento con los borjanos Pedro Lázaro, salvador del rey del atentado en Barcelona, y el secretario de los reyes, Juan de Coloma. Su estancia en el hoy municipio zaragozano también sirvió para celebrar la primera Junta de la Santa Hermandad, que se había creado a imagen y semejanza de la castellana.

Este hecho es el centro de la recreación que desde 2017 se lleva a cabo en la ciudad, que se engalana para rememorarlo y en la que cientos de ciudadanos ataviados con ropajes de la época medieval participan en un variado programa de actividades que cuenta con actos musicales, actuaciones en las plazas y la colaboración de otras recreaciones que aumentan la espectacularidad de las justas o del Cortejo Real.

El cortejo desfila por el trayecto entre plaza y plaza y al llegar a cada parte de la ciudad se ubican de forma ordenada para ambientar la escena que tiene una duración de entre 12 y 14 minutos. Seguidamente, salen de forma ordenada hasta la siguiente plaza donde se representa su correspondiente escena.

El primer desfile fue el de la noche del viernes que llegó hasta los pies del castillo, con antorchas y luminaria, y ayer se sucedieron las representaciones teatrales de los momentos históricos. También ayer se produjo a las 20.00 horas la llegada de los Reyes Católicos. Y hoy al mediodía se han llevado a cabo un par de escenas que cierran la parte histórica de la recreación para dar paso a actividad en el parque para niños con juegos y también para el público en general con talleres artesanales y un mercado medieval que se instala en el parque de San Francisco.

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Los vecinos que encarnan los personajes de las recreaciones suelen ser de Borja del grupo de teatro local y durante una temporada hacen los ensayos durante un par de meses antes en el propio teatro-cine y la última fase se ensaya en las propias plazas de la representación.