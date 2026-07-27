Las empresas de Teruel se han ahorrado 40 millones en contratos indefinidos gracias a un plan de ayudas del Gobierno

Las empresas de Cuenca, Soria y Teruel han ahorrado 125 millones de euros en contratación indefinida desde que se pusieron en marcha las bonificaciones de las ayudas al funcionamiento, mientras que en el caso de los autónomos la cifra de ahorro por alta ha alcanzado los 9,3 millones.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso EFE, desde la puesta en marcha de estas ayudas y hasta marzo de 2026 las empresas de Cuenca han recibido una reducción por los contratos indefinidos de 50,7 millones; 40,1 en el caso de las de Teruel; y 30,4 millones en las de Soria.

Las ayudas al funcionamiento suponen una reducción mensual del 5% de los costes laborales en los contratos indefinidos realizados antes de 2023, mientras que después de esa fecha alcanzan una bonificación del 15 % mensual con carácter general en cada una de las provincias, y del 20 % si los contratos son en localidades de menos de 1.000 habitantes.

Según los datos del Ministerio, el número de contratos bonificados se ha ido equiparando en los algo más de tres años que lleva esta medida en marcha, y en las provincias de Cuenca y Teruel son ya más numerosos los contratos formalizados a partir de 2023 que los anteriores a esa fecha.

En el mes de marzo de 2026 Cuenca ha sumado cerca de 20.800 contratos indefinidos realizados a partir de 2023, frente a 20.154 previos a esa fecha; en el caso de Teruel los contratos con mayor bonificación superan los 16.200 mientras que los anteriores a 2023 son 14.771.

Soria, por su parte, todavía acumula 12.559 contratos con una bonificación del 5 %, mientras que los posteriores a 2023 son algo más de 10.600 en el tercer mes de este año.

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En cuanto a los autónomos, las bonificaciones por el alta de trabajadores por cuenta propia superan los 9,3 millones, de los que 3,3 son en Teruel, cerca de 1,7 millones en Soria y 4,2 millones en Cuenca, y en las tres provincias se registró un incremento de las altas a finales de 2023 e inicios de 2024.