Seis ayuntamientos recurrirán a la justicia el corte de la carretera A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo
El corte se prolongará hasta el 7 de agosto, afectando gravemente a la economía local
Los seis ayuntamientos más afectados en La Galliguera por el corte de la carretera A-132, entre La Peña y Bailo, solicitarán judicialmente un paro cautelar del mismo, debido a los perjuicios que supone en plena época estival.
La previsión es que la A-132 esté cortada desde este lunes hasta el 7 de agosto en el tramo entre La Peña y Bailo. Usuarios, vecinos y empresarios de la zona lamentan que los trabajos, que mejorarán la vía, coincidan en plena temporada turística.
El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha manifestado que "dentro de una planificación de una obra de 30 meses con la envergadura que tiene, nadie entiende que se planteen una serie de cortes y que uno de ellos se realice en plena campaña turística de verano, en planea salida vacacional de agosto, con las afecciones para la economía local que supone y teniendo en cuenta que esta es una carretera de acceso al Pirineo y que es vía alternativa a Monrepós, con los problemas que además presenta Monrepós".
Además, ha indicado que con el riesgo de incendios existente, este corte responde a una decisión "irresponsable". Así, ha apuntado que "estamos hablando de una zona donde hay masa forestal importante con un nivel elevado de riesgo de incendios y tener una carretera cortada en plena época de calor es todavía una irresponsabilidad mucho mayor".
Biescas ha explicado que se ha intentado evitar el corte a través de reuniones con la Dirección General de Carreteras, sin que haya sido posible, por lo que los seis ayuntamientos más afectados, Bailo, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego y Agüero, han optado por acudir a los tribunales y solicitar judicialmente un paro cautelar.
"Las reuniones no han servido para nada y vamos a intentar solicitar desde los seis ayuntamientos más afectados, aunque los afectados son muchos más como La Jacetania y la Hoya de Huesca, un paro cautelar de este cierre".
También ha criticado la alternativa que se ha establecido al cierre de la A-132, que es la carretera de Puente de Oroel, ya que "sobre el papel queda muy bien, pero en la realidad no es ninguna alternativa, porque ningún turista pasa por allí para venir a nuestra zona".
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