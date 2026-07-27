Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chinos FigueruelasOla de calorSaidu ZaragozaLa OdiseaPiscina estiércolMonegros Desert
instagramlinkedin

Seis ayuntamientos recurrirán a la justicia el corte de la carretera A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo

El corte se prolongará hasta el 7 de agosto, afectando gravemente a la economía local

Evolución de las obras en la A-132.

Evolución de las obras en la A-132.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Los seis ayuntamientos más afectados en La Galliguera por el corte de la carretera A-132, entre La Peña y Bailo, solicitarán judicialmente un paro cautelar del mismo, debido a los perjuicios que supone en plena época estival.

La previsión es que la A-132 esté cortada desde este lunes hasta el 7 de agosto en el tramo entre La Peña y Bailo. Usuarios, vecinos y empresarios de la zona lamentan que los trabajos, que mejorarán la vía, coincidan en plena temporada turística.

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha manifestado que "dentro de una planificación de una obra de 30 meses con la envergadura que tiene, nadie entiende que se planteen una serie de cortes y que uno de ellos se realice en plena campaña turística de verano, en planea salida vacacional de agosto, con las afecciones para la economía local que supone y teniendo en cuenta que esta es una carretera de acceso al Pirineo y que es vía alternativa a Monrepós, con los problemas que además presenta Monrepós".

Además, ha indicado que con el riesgo de incendios existente, este corte responde a una decisión "irresponsable". Así, ha apuntado que "estamos hablando de una zona donde hay masa forestal importante con un nivel elevado de riesgo de incendios y tener una carretera cortada en plena época de calor es todavía una irresponsabilidad mucho mayor".

Biescas ha explicado que se ha intentado evitar el corte a través de reuniones con la Dirección General de Carreteras, sin que haya sido posible, por lo que los seis ayuntamientos más afectados, Bailo, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Ayerbe, Santa Eulalia de Gállego y Agüero, han optado por acudir a los tribunales y solicitar judicialmente un paro cautelar.

"Las reuniones no han servido para nada y vamos a intentar solicitar desde los seis ayuntamientos más afectados, aunque los afectados son muchos más como La Jacetania y la Hoya de Huesca, un paro cautelar de este cierre".

Noticias relacionadas

También ha criticado la alternativa que se ha establecido al cierre de la A-132, que es la carretera de Puente de Oroel, ya que "sobre el papel queda muy bien, pero en la realidad no es ninguna alternativa, porque ningún turista pasa por allí para venir a nuestra zona".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo
  2. Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: 'Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo
  3. El arquitecto zaragozano reconvertido en tendero para salvar una joya del patrimonio comercial: 'Los vecinos pensaban que el artesonado saldría por piezas por la puerta
  4. Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda
  5. Parece Valencia pero es Zaragoza: la heladería que tiene una de las mejores horchatas y fartons caseros de la ciudad
  6. El refugio de Natalia Chueca en el Pirineo Aragonés: 'Pasan los años y no deja de sorprenderme
  7. Fin al culebrón: el traspaso del Parque de Atracciones de Zaragoza se puede firmar ya la próxima semana para reabrir tras el verano
  8. Un comercio familiar de un barrio de Zaragoza baja su persiana tras casi medio siglo: 'Son muchos años trabajando

Seis ayuntamientos recurrirán a la justicia el corte de la carretera A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo

Seis ayuntamientos recurrirán a la justicia el corte de la carretera A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo

Las empresas de Teruel se han ahorrado 40 millones en contratos indefinidos gracias a un plan de ayudas del Gobierno

Las empresas de Teruel se han ahorrado 40 millones en contratos indefinidos gracias a un plan de ayudas del Gobierno

Teruel pondrá en valor el nacimiento del río Turia con una escultura monumental que reforzará el atractivo del entorno

Teruel pondrá en valor el nacimiento del río Turia con una escultura monumental que reforzará el atractivo del entorno

Cierran las piscinas de un pueblo de Huesca tras arrojar estiércol al agua antes de la cúpula de calor: "Pone en riesgo la salud de las personas"

Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa

Vecinos de Mas de las Matas amanecen con macetas de marihuana en la puerta de casa

Binaced (Huesca) celebra su tradicional misa baturra en honor a Santa Ana

Los Reyes Católicos vuelven a Borja en otra exitosa recreación

Los Reyes Católicos vuelven a Borja en otra exitosa recreación

Muere un guipuzcoano de 63 años en la senda de Los Cazadores de Ordesa

Tracking Pixel Contents