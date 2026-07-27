Teruel pondrá en valor el nacimiento del río Turia con una escultura monumental que reforzará el atractivo del entorno

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado el diseño y las características de la escultura que en los próximos días presidirá el nacimiento del río Turia a su paso por la capital turolense, en el punto exacto donde confluyen los ríos Guadalaviar y Alfambra y donde el cauce adopta definitivamente el nombre de Turia. La actuación permitirá señalizar y poner en valor un enclave de gran importancia histórica, geográfica y paisajística que, hasta ahora, carecía de un elemento que destacara su relevancia.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, han dado a conocer un proyecto que convertirá este espacio, uno de los paseos más agradables y frecuentados de la ciudad por su abundante vegetación y su valor natural, en un nuevo punto de interés turístico.

La escultura, diseñada por el artista Gene Martín y producida por Talleres Rafael Martín, alcanzará 3,04 metros de altura, con una anchura máxima de 2,18 metros y una mínima de un metro. La obra combina piedra procedente del Maestrazgo con acero inoxidable y acero corten, materiales que simbolizan la unión de elementos diferentes para representar el nacimiento del río.

La pieza consta de tres partes. El cuerpo central está realizado en piedra natural del Maestrazgo, con un acabado superficial rayado y dos poemas grabados en bajorrelieve, uno en español y otro en inglés: "Aparezco cuando los opuestos se disuelven" e "I appear when opposites dissolve". A ambos lados se incorporan dos estructuras metálicas de más de tres metros de altura, una de acero inoxidable y otra de acero corten, fijadas a la piedra mediante un sistema de anclaje.

Para su fabricación, primero se trabajó la piedra en el taller de cantería. Posteriormente se trasladó al taller de herrería para elaborar las dos piezas metálicas con un molde exacto de la parte central. Una vez finalizada, la escultura se instalará sobre una cimentación previamente preparada con placas de anclaje.

Emma Buj ha subrayado que esta actuación permitirá incorporar un nuevo atractivo turístico a la ciudad y contribuirá a difundir la importancia del río Turia, uno de los grandes ríos de la península ibérica, cuyo nombre nace precisamente en Teruel. La alcaldesa ha señalado que la ciudad tenía pendiente reconocer de forma visible este lugar tan singular y ha destacado que la nueva escultura ayudará a que vecinos y visitantes conozcan mejor el valor histórico y natural de este espacio.

Por su parte, María Pilar Sánchez ha calificado la iniciativa como un proyecto "muy ilusionante" para Teruel y ha destacado que permitirá realzar uno de los rincones más atractivos de la ciudad, integrando arte, naturaleza y patrimonio en un mismo espacio.

El Turia recorre cerca de 280 kilómetros desde su nacimiento en los Montes Universales hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Aunque nace en la Muela de San Juan, en el término municipal de Guadalaviar, durante su primer tramo recibe el nombre de río Guadalaviar. Es precisamente en la ciudad de Teruel, al unirse con las aguas rojizas del río Alfambra, cuando pasa a denominarse definitivamente río Turia, un topónimo ya utilizado por los romanos y que ha perdurado a lo largo de los siglos.

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Desde ese punto, el río continúa su recorrido por la provincia de Teruel antes de atravesar el Rincón de Ademuz, adentrarse en la Comunidad Valenciana y llegar finalmente a la ciudad de Valencia, donde desemboca en el Mediterráneo tras completar uno de los recorridos fluviales más emblemáticos del este peninsular.