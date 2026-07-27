Los vecinos de un pueblo de Zaragoza pasan el fin de semana sin agua potable: "Si hubiese pasado un lunes..."
La incidencia se produjo el sábado al mediodía por la rotura de una tubería
La rotura de la tubería general que conecta la localidad de Ontinar de Salz, perteneciente al municipio de Zuera, con su potabilizadora ha provocado que sus más de 700 vecinos pasen el fin de semana sin acceso directo al agua potable. "Si hubiese pasado un lunes, se habría solucionado en 24 horas, pero al ocurrir en fin de semana se ha retrasado más", afirma el alcalde, Alfredo Gaspar, quien cuenta que la avería ya ha sido solucionada.
Un fin de semana en el que la localidad se ha abastecido con los recursos que les aportaban el 112 o los Bomberos de Zuera, que aportaron agua no potable, la cual también permanecía cortada desde el sábado al mediodía, cuando se produjo la rotura. Mientras, el ayuntamiento adquirió garrafas de agua potable para repartir entre los habitantes.
Mientras, el consistorio vecino de El Temple habilitó las duchas de su camping municipal para que los vecinos de Ontinar de Salz pudiesen hacer uso gratuito de sus duchas. El problema afectó también a las piscinas municipales, que fueron cerrados por la falta de suministro de agua. Es por ello que El Temple también permitió acceder a sus piscinas a los vecinos de Ontinar.
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