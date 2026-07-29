El Ayuntamiento de Fraga continúa impulsando la ampliación de la plataforma logística local

El Ayuntamiento de Fraga continúa impulsando la ampliación de la plataforma logística del municipio, que tendrá 20 hectáreas más, con el objetivo de que sea una realidad tras años de demanda por parte del tejido empresarial y socioeconómico del territorio.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, y el técnico de Agroindustria, Ignacio Lordán, han mantenido una reunión con la directora general de Planificación Estratégica y Logística del Gobierno de Aragón, Raquel Campos, el gerente de Aragón Plataforma Logística, Pedro Sas, y la técnico de Aragón Plataforma Logística, María Muniesa, para abordar el proyecto de ampliación de la Plataforma Logística de Fraga.

Durante la sesión de trabajo, las distintas partes han abordado los avances necesarios para materializar la expansión del suelo industrial y logístico de la localidad. En este sentido, las instituciones siguen dando los pasos determinantes para dar comienzo al desarrollo de este enclave estratégico.

Este hito supone un avance decisivo para continuar trabajando de forma coordinada entre las diferentes entidades implicadas, con el objetivo prioritario de que este proyecto de ampliación.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha subrayado la trascendencia de este acuerdo para el desarrollo socioeconómico del municipio: "Esta ampliación responde a una reivindicación de nuestra ciudad que llevaba años encallada. Estamos sentando las bases para atraer nuevas inversiones, dinamizar la economía local y generar empleo de calidad en Fraga y en toda la comarca del Bajo Cinca".

Asimismo, Gramún ha enfatizado la importancia de reforzar las infraestructuras existentes: "Estas 20 hectáreas se sumarán a todo el potencial logístico que ya tenemos en la actualidad, lo que supondrá un crecimiento orgánico para nuestro municipio, permitiendo adaptar los servicios y equipamientos que disponemos en la actualidad a las nuevas necesidades".

A esta importante actuación en la PLFraga se suma el plan del propio Ayuntamiento de Fraga, que dispone de otras 16 hectáreas en la zona de Regiones Devastadas que también se destinarán a suelo industrial en un futuro. De este modo, la planificación urbanística e industrial impulsada desde el ámbito municipal y autonómico permitirá que la ampliación global alcance un total de 36 hectáreas en los próximos años.

El alcalde ha destacado la excelente sintonía institucional para sacar adelante la iniciativa. "El trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón demuestra el compromiso firme por consolidar a Fraga como un nodo logístico estratégico y altamente competitivo", ha dicho el alcalde.