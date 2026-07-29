Impulso definitivo a la creación de una nueva plataforma logística en la capital del Bajo Aragón

El Gobierno de Aragón, Aragón Plataforma Logística (APL) y el Ayuntamiento de Alcañiz han dado hoy un paso decisivo para impulsar el desarrollo económico del Bajo Aragón con la firma de un protocolo de colaboración destinado a impulsar una nueva plataforma logístico-industrial en la capital bajoaragonesa. El documento ha sido suscrito por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y presidente de Aragón Plataforma Logística (APL), Octavio López, y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, con el objetivo de coordinar la planificación, el desarrollo, la implantación y la puesta en funcionamiento de esta infraestructura estratégica, que pasará a formar parte de la Red de Plataformas Logísticas de Aragón.

La futura plataforma se proyecta como un nuevo polo de actividad económica e industrial capaz de reforzar la competitividad del sureste de Aragón y consolidar a Alcañiz como un nodo logístico de referencia “gracias a su privilegiada ubicación entre el valle del Ebro, el Mediterráneo y los ejes de comunicación con Cataluña. Su emplazamiento preferente se encuentra en el ámbito de El Regallo, una zona de aproximadamente 262 hectáreas situada junto a la carretera N-232 y la futura autovía A-68, con excelentes condiciones de conectividad y próxima al complejo de MotorLand Aragón”, ha destacado Octavio López.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico continúa desplegando la estrategia de extender el modelo de éxito de las grandes plataformas logísticas aragonesas más allá del eje central del territorio. “La elevada ocupación de PLAZA y la consolidación de PLHUS, PLATEA y PLFRAGA avalan un modelo que ahora se amplía con nuevos desarrollos como los previstos en Tarazona y Alcañiz”, ha recalcado López, contribuyendo “a un crecimiento equilibrado, a la cohesión territorial y a la generación de nuevas oportunidades de inversión y empleo en todo Aragón”.

DESARROLLO MEDIANTE PIGA

El protocolo establece que el Gobierno de Aragón impulsará la declaración de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), lo que permitirá agilizar su tramitación administrativa y urbanística. Asimismo, propondrá a Aragón Plataforma Logística como promotor inicial del proyecto, favorecerá la captación de inversiones y operadores logísticos y promoverá líneas de apoyo para el desarrollo de infraestructuras, urbanización, empleo y formación vinculadas a la nueva plataforma.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz colaborará en la definición técnica y territorial del ámbito de actuación, pondrá a disposición los suelos municipales incluidos en el proyecto, impulsará las mejoras necesarias en los accesos y servicios urbanos y desarrollará acciones de promoción económica para atraer empresas e inversiones. Además, trabajará conjuntamente con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para favorecer la formación y cualificación de trabajadores que puedan incorporarse a las futuras empresas que se instalen en el nuevo espacio logístico-industrial.

POLO DE ATRACCIÓN DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

Para Miguel Ángel Estevan, esta nueva apuesta logística en el Bajo Aragón “responde a la creciente demanda de suelo logístico e industrial de calidad en el Bajo Aragón, favoreciendo la implantación de empresas vinculadas a sectores estratégicos como la logística, la automoción, la movilidad sostenible, la industria agroalimentaria o la innovación tecnológica”. Su proximidad a MotorLand Aragón, ha recordado el regidor alcañizano, abre además la puerta “a generar importantes sinergias con el ecosistema empresarial e industrial ya existente en torno al circuito y a las actividades de investigación y desarrollo asociadas a él”.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, periodo durante el cual el Gobierno de Aragón, APL y el Ayuntamiento de Alcañiz coordinarán las actuaciones necesarias para hacer realidad una infraestructura llamada a convertirse en un nuevo motor de desarrollo para el Bajo Aragón y en un elemento clave para reforzar el liderazgo logístico de la comunidad autónoma.