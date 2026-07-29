Navardún reabre el centro del torreón y estrenará una iluminación monumental este otoño
La Diputación de Zaragoza impulsa la iluminación ornamental del torreón y amplía el horario del punto de información turística hasta finales de 2026
El punto de información turística y el centro de interpretación del torreón de la localidad zaragozana de Navardún han reabierto sus puertas hasta finales de 2026, mientras la Diputación de Zaragoza (DPZ) impulsará en otoño un nuevo sistema de iluminación ornamental para poner en valor uno de los principales monumentos patrimoniales del norte de la provincia.
La diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que el servicio abrirá de martes a domingo durante los meses de julio y agosto, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y que a partir de septiembre y hasta el primer fin de semana de noviembre funcionará los sábados y domingos, así como los festivos nacionales y autonómicos y durante el puente de la Constitución e Inmaculada.
Coincidiendo con la reapertura, la DPZ ejecutará durante el otoño un proyecto de iluminación monumental del torreón, cuya puesta en funcionamiento está prevista antes del puente de diciembre.
La actuación contempla la instalación de proyectores LED de alta eficiencia para iluminar las cuatro fachadas del edificio, además de una nueva red de cableado, un cuadro eléctrico y un sistema de control automatizado.
La alcaldesa de Navardún, Leire Mendibe, ha subrayado que el municipio, situado en la zona de las Altas Cinco Villas, cuenta con "una riqueza paisajística, patrimonial y cultural todavía por descubrir".
En este sentido, ha asegurado que quienes acceden a este torreón de 26 metros de altura del siglo XIV "se quedan asombrados" al descubrir el monumento y el entorno que lo rodea.
Con estas actuaciones, las instituciones pretenden reforzar la conservación y la difusión de este conjunto patrimonial, considerado la torre gótica mejor conservada de la comarca y restaurado por la Diputación de Zaragoza en unas obras concluidas en 2011.
- Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo
- Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: 'Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo
- Adiós a los molinos que presiden el Moncayo: 22 aerogeneradores se sustituirán por tres modernas máquinas con baterías
- Abre en el centro de Zaragoza un local especializado en tortillas de patata: 'Queremos conquistar la ciudad
- Los trabajadores chinos de Figueruelas vivirán en un complejo residencial dentro de la gigafactoría
- La asociación vecinal del barrio más poblado de Zaragoza cumple 40 años: 'Damos respuesta a lo que la administración ignora
- El Gobierno de Aragón estudia una nueva subida del precio de las VPO por encima del 10% antes de aprobar la ley de vivienda
- El pueblo de Teruel con solo 17 habitantes que busca nuevos vecinos ofreciendo vivienda y conexión 5G: 'Destacamos por la calidad de vida que ofrecemos