Navardún reabre el centro del torreón y estrenará una iluminación monumental este otoño

El punto de información turística y el centro de interpretación del torreón de la localidad zaragozana de Navardún han reabierto sus puertas hasta finales de 2026, mientras la Diputación de Zaragoza (DPZ) impulsará en otoño un nuevo sistema de iluminación ornamental para poner en valor uno de los principales monumentos patrimoniales del norte de la provincia.

La diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que el servicio abrirá de martes a domingo durante los meses de julio y agosto, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y que a partir de septiembre y hasta el primer fin de semana de noviembre funcionará los sábados y domingos, así como los festivos nacionales y autonómicos y durante el puente de la Constitución e Inmaculada.

Coincidiendo con la reapertura, la DPZ ejecutará durante el otoño un proyecto de iluminación monumental del torreón, cuya puesta en funcionamiento está prevista antes del puente de diciembre.

La actuación contempla la instalación de proyectores LED de alta eficiencia para iluminar las cuatro fachadas del edificio, además de una nueva red de cableado, un cuadro eléctrico y un sistema de control automatizado.

La alcaldesa de Navardún, Leire Mendibe, ha subrayado que el municipio, situado en la zona de las Altas Cinco Villas, cuenta con "una riqueza paisajística, patrimonial y cultural todavía por descubrir".

En este sentido, ha asegurado que quienes acceden a este torreón de 26 metros de altura del siglo XIV "se quedan asombrados" al descubrir el monumento y el entorno que lo rodea.

Con estas actuaciones, las instituciones pretenden reforzar la conservación y la difusión de este conjunto patrimonial, considerado la torre gótica mejor conservada de la comarca y restaurado por la Diputación de Zaragoza en unas obras concluidas en 2011.