Calamocha recupera la normalidad en la A-1507 con la inauguración del puente sobre el río Jiloca
La ejecución de las obras mediante procedimiento de emergencia ha sido necesaria tras el agravamiento de las grietas y garantizar la seguridad de los usuarios
El Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Carreteras, ha reabierto al tráfico la A-1507 a su paso por Calamocha con la inauguración del nuevo puente sobre el río Jiloca, tras culminar las obras de sustitución de una infraestructura que tuvo que cerrarse por completo el 2 de diciembre de 2025 al detectarse un riesgo inminente de ruina estructural.
El consejero del ramo, Octavio López, ha supervisado la puesta en servicio del nuevo puente, una actuación que devuelve la normalidad a una de las principales conexiones viarias del entorno de Calamocha y restablece la comunicación directa entre la cabecera de comarca y los municipios de Tornos, Bello, Odón, Torralba de los Sisones, Castejón de Tornos y Berrueco.
Durante la visita, López ha reconocido el comportamiento ejemplar de los vecinos durante los meses que ha permanecido cortada la carretera: "Quiero mostrar mi gratitud a los vecinos y a los ayuntamientos afectados por el corte de esta carretera, tan importante para la movilidad de varios municipios de la Comarca del Jiloca y del Campo de Daroca, por su comprensión y por su paciencia".
La decisión de cerrar completamente el antiguo puente se adoptó después de que los técnicos constataran el progresivo agravamiento de las grietas detectadas en su estructura.
Aunque previamente se había restringido el paso de vehículos pesados y se había redactado el proyecto para sustituir la infraestructura, la evolución de los daños obligó a cortar totalmente el tránsito de vehículos y peatones y a ejecutar las obras mediante el procedimiento de emergencia para garantizar la seguridad.
"Cortar totalmente una carretera es siempre el último recurso para el Gobierno de Aragón y si lo hemos hecho es porque no nos quedaba otro remedio para dar a los vecinos de Calamocha y a los usuarios de la A-1507 de toda esta comarca el puente que se merecían", ha explicado Octavio López.
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