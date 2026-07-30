Todo preparado en Barbastro para una nueva edición del Festival Vino Somontano: catas, espectáculos y conciertos

El Festival Vino Somontano abre su edición de 2026 mientras arranca la vendimia con las primeras uvas chardonnay, en una campaña en la que Denominación de Origen prevé recoger entre 15 y 15,5 millones de kilos de uva, una cifra similar a la de los dos últimos años.

Barbastro acoge desde este jueves una nueva edición del festival, distinguido en 2023 por los Premios Wine Challenge Industry Spain como el "evento enogastronómico más espectacular de España", coincidiendo con el inicio de la recolección de la variedad blanca chardonnay, que marca el comienzo oficial de la vendimia en Somontano.

La organización espera la asistencia de unas 40.000 personas a un festival que combina vino, gastronomía, música y cultura.

La programación incluye la tradicional Muestra del Vino Somontano, en la que participarán 21 restaurantes y establecimientos con 91 vinos de todas las bodegas de la denominación de origen, además de catas temáticas, espectáculos en gira por los principales teatros del país, sesiones de DJ y la denominada Experiencia Gastronómica, protagonizada por chefs con tres estrellas Michelin de Aragón.

La edición también incorpora la aplicación web El Sumiller eres Tú, que permitirá a los asistentes personalizar su experiencia durante el festival.

En paralelo, la campaña de vendimia comienza con unas previsiones de producción inferiores a la media histórica de denominación, que hasta hace tres años se situaba entre los 17 y los 18 millones de kilos de uva.

Las condiciones en las que se ha desarrollado la campaña han adelantado el inicio de la vendimia y han reducido el tamaño de los granos de uva, lo que repercutirá en un menos volumen de producción.

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No obstante, la DO Somontano destaca el buen estado sanitario de la cosecha y confía en que la recogida de cada variedad en su punto óptimo de maduración garantice la calidad de los vinos.