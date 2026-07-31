El Ayuntamiento de Huesca aprueba la última fase de la remodelación de los viales principales del parque Miguel Servet

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el proyecto de ejecución de la última fase de la reurbanización de los viales principales y la renovación de infraestructuras del parque Miguel Servet, una actuación que contará con un presupuesto de 367.993 euros y permitirá culminar la remodelación de los principales paseos del recinto. La intervención actuará sobre el tramo comprendido entre la estatua de Los Caídos y la entrada principal desde la calle del Parque, incluyendo el entorno del quiosco de la música y el vial paralelo al Parque Bar.

Según ha informado el consistorio, los trabajos darán continuidad al diseño y a los materiales utilizados en las fases anteriores para mantener una imagen homogénea en todo el parque, uno de los espacios verdes más transitados de la ciudad. El proyecto contempla la continuidad de los paseos situados entre el arbolado del eje central y la creación de una plaza circular alrededor del quiosco de la música, similar a las existentes junto a la fuente 8 de Marzo y el estanque central. Asimismo, se acondicionará el acceso desde la calle del Parque mediante un paseo con parterres centrales.

En total se actuará sobre una superficie de 4.170 metros cuadrados. De ellos, 1.072 metros cuadrados se pavimentarán con hormigón armado tintado y lavado, mientras que en otras zonas se emplearán piezas prefabricadas de hormigón blanco y árido de Valmadrid, el mismo material utilizado en anteriores actuaciones para mantener la continuidad estética del parque.

Pavimentos e infraestructuras

El ayuntamiento ha explicado que el firme presenta actualmente diversas irregularidades, especialmente en el entorno del quiosco de la música, debido al desplazamiento del árido de Valmadrid. Por ello, las obras incluirán la retirada de este material, la mejora y nivelación de la base y su posterior reposición en las zonas donde se conservará este acabado.

Además, se ejecutará el nuevo pavimento previsto en los paseos y se recolocarán las rejillas de recogida de aguas afectadas por la actuación, mejorando la conexión entre los tramos ya remodelados y los accesos desde la calle del Parque, Vicente Campo y el entorno de Las Pajaritas.

El proyecto incorpora también la renovación de las redes de saneamiento, recogida de aguas pluviales, abastecimiento de agua, riego y fuentes, además de dejar preparadas nuevas conducciones para futuras instalaciones de baja tensión y sistemas de telegestión.

En materia de riego, se habilitarán tres nuevas redes que partirán de una arqueta situada junto al Parque Bar, se instalarán nuevos aspersores y bocas de riego y se revisarán las conducciones existentes para sustituir aquellos tramos que presenten un peor estado de conservación.

Protección del arbolado

La actuación incluirá asimismo la reparación de los bordillos deteriorados de los parterres situados junto al vial paralelo al Parque Bar, conservando las plantaciones existentes, así como la instalación de alcorques con pletinas metálicas para proteger la base de los plátanos ubicados alrededor del quiosco de la música.

El Ayuntamiento ha destacado que durante la ejecución de las obras se adoptarán medidas específicas para preservar el arbolado. Las excavaciones próximas a las raíces se realizarán manualmente, los ejemplares situados junto a las zonas de trabajo serán protegidos y se empleará maquinaria de pequeñas dimensiones para minimizar cualquier afección.

Noticias relacionadas

Tras la aprobación del proyecto, el Departamento de Contratación iniciará la tramitación administrativa para licitar las obras y completar la remodelación de los principales viales del parque Miguel Servet.