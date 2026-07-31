Este célebre presentador será premiado con un galardón que ya recibió Vicente del Bosque

El Ayuntamiento de Villafeliche (Zaragoza) ha concedido el Premio Trevillano de Honor 2026 al periodista y presentador de RTVE Xabier Fortes y al alcalde del municipio, Agustín Caro, en reconocimiento a su trayectoria y a los valores que representan.

Junto con el Premio Trevillano de Honor, el Ayuntamiento de Villafeliche entrega la Medalla de Oro de la Villa, siendo ambos los máximos reconocimientos que otorga la localidad. Estas distinciones se entregan desde hace 16 años a aquellas personas que, con su labor, contribuyen a construir una sociedad mejor y mantienen vivo el espíritu de superación y sacrificio de las generaciones pasadas.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y el alcalde de Villafeliche, Agustín Caro, han presentado en una rueda de prensa este viernes los detalles del evento, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto, a las 19.00 horas, en la iglesia de San Miguel de Villafeliche. La ceremonia contará con un concierto a cargo de Aires Monegrinos, con Yolanda Larpa y Roberto Ciria.

Charo Lázaro ha elogiado el "compromiso" del Ayuntamiento de Villafeliche "por mantener vivo un reconocimiento que transciende el ámbito local y constituye un magnífico ejemplo de cómo nuestros pueblos son capaces de preservar su memoria, reconocer a quienes han dejado huella y proyectar una imagen de orgullo, cohesión y futuro".

"La cultura, la historia y el reconocimiento público son herramientas esenciales para reforzar el sentimiento de pertenencia y para construir una provincia más cohesionada", ha manifestado la diputada delegada de Cultura, para quien el Premio Trevillano de Honor es "un homenaje al esfuerzo, al trabajo bien hecho, a la responsabilidad y al compromiso con la comunidad", unos valores que forman parte de la historia del municipio y "durante generaciones hicieron posible su desarrollo y reconocimiento por el trabajo de sus polvoreros, alfareros, agricultores y pastores".

Por tanto, para Lázaro, estos galardones son "un ejemplo de cómo los municipios, independientemente de su tamaño, pueden impulsar proyectos que fortalecen la identidad colectiva y ponen en valor el enorme capital humano que atesora nuestra provincia", incidiendo en que su "fortaleza" está "en sus municipios, en sus vecinos y en todas aquellas personas que con su trabajo y ejemplo contribuyen cada día a hacer de esta tierra un lugar con más oportunidades, cohesión y futuro".

Reconocimiento al periodismo

Por su parte, el alcalde de Villafeliche, Agustín Caro, ha explicado que el ayuntamiento "tenía claro que este año el premio tenía que ir para el periodismo" porque si no fuese por los profesionales de este ámbito "no sabríamos nada" de un mundo en el que "no sabemos dónde vamos a parar, en el que hoy hay una guerra y en el Congreso y el Senado todo son insultos y barbaridades y se imponen el bulo y las mentiras ante otras circunstancias más claras y evidentes".

Dado que alguien tenía que representar la profesión del periodista, ha continuado Caro, se ha elegido a Xabier Fortes, "todo un profesional con 40 años de trayectoria en Televisión Española, director del programa 'La noche en 24 horas', al que siempre lleva personas de diferentes sensibilidades, en las que expresan con el máximo rigor, respeto y educación todos sus planteamientos".

Con respecto a que él mismo vaya a ser premiado el próximo 7 de agosto con la máxima distinción que ofrece la localidad, su alcalde ha reconocido que fue "una sorpresa" y ha añadido que lleva 44 años en el Ayuntamiento de Villafeliche, 40 de ellos como regidor, aunque ha avanzado que no repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales en 2027.

"Para mí es un honor y un orgullo poder recibirlo", ha afirmado Agustín Caro, especialmente "al lado del gran periodista Xabier Fortes".

Fernando Simón y Vicente del Bosque

A lo largo de su trayectoria, el Premio Trevillano ha distinguido a figuras de gran relevancia del ámbito científico, cultural, social o deportivo. Así, entre sus galardonados figuran el epidemiólogo Fernando Simón, el fotoperiodista Gervasio Sánchez, la escritora y finalista del Premio Planeta Inma Chacón, el campeón del mundo de fútbol y exseleccionador nacional, Vicente del Bosque, o el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

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El premio que se entrega es una pieza escultórica que representa dos manos, en alusión a "nuestros antepasados, que no tenían para trabajar más que dos manos, las mulas y los carros" y hacen referencia "al trabajo y el esfuerzo".