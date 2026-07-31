Los vecinos de Cuarte exigen al Ayuntamiento de Huesca agua potable tras seis días sin suministro: "Pagamos los mismos impuestos que el resto de oscenses"

Los vecinos del barrio rural de Cuarte, en Huesca, han denunciado que, tras sufrir dos cortes de agua este mes, no se les ha habilitado un servicio alternativo de cubas o agua envasada.

Lamentan que acumulan casi una semana sin disponer de agua potable en sus domicilios, ya que desde el pasado sábado, el servicio se encuentra interrumpido de forma continuada, un episodio que se suma a otro corte de tres días, sufrido en el mismo barrio hace apenas una semana.

La Asociación de Vecinos ha asegurado que "el Ayuntamiento de Huesca justifica la demora en la llegada de una pieza de repuesto" y "a pesar de las reiteradas llamadas e interlocuciones personales, no ha ofrecido por el momento ninguna solución provisional al vecindario".

"Entendemos que las averías ocurren, pero no que nos dejen desamparados, porque pagamos los mismos impuestos de agua que el resto de los oscenses y es obligación municipal garantizarnos al menos un suministro alternativo de agua de boca mediante cubas o agua envasada mientras se repara la red", denuncian desde la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Cuarte.

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Ante la falta de respuestas, el colectivo vecinal ha registrado una reclamación formal por la vía administrativa exigiendo la restitución inmediata del agua o la llegada urgente de medios alternativos de abastecimiento, reservándose el derecho a emprender otras acciones si no se atiende este servicio público esencial.