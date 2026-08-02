Calatayud se queda sin agua por una avería en la red de abastecimiento

Una avería en la tubería general de abastecimiento de Calatayud (Zaragoza) ha dejado sin agua a los vecinos este domingo. El desperfecto se ha producido en un punto a la altura de la rotonda del hospital Ernest Lluch. Según informan desde el ayuntamiento de la localidad, durante el día se ha tratado de abastecer a la población con medios alternativos, auqnue el elevado consumo de agua de esta épica estival "hace que el caudal sea escaso y pueda haber cortes en las plantas elevadas de los edificios".

Los servicios de la empresa concesionaria del servicio de agua, Veolia Aquara, trabajan en enmendar los desperfectos desde primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Calatayud traslada en su portal web que, una vez evaluado el estado de la conducción, se ha concluido que era necesario sustituir un tramo de varios metros porque el gran diámetro de la tubería dañada, que lleva el agua desde los depósitos al centro de la ciudad, imposibilita realizar una reparación puntual.

Desde el consitorio explican que las piezas necesarias para ejecutar la conexión definitiva llegarán a lo largo de la tarde y, mientras tanto, los equipos de Veolia Aquara preparan la sustitución del tramo afectado. Garantizan que el servicio de agua se recuperará progresivamente.

Por el momento, el suministro se mantiene mediante un bombeo alternativo desde los pozos del Campo de Golf, pero desde el ayuntamiento reconocen caudal disponible es insuficiente para abastecer con normalidad algunas zonas de la ciudad, sobre todo aquella situadas en lo alto o las viviendas ubicadas en plantas elevadas. Por eso, ruegan a los vecinos que sí disponen de agua que hagan un uso responsable de ella y que restrinjan el consumo a las necesidades imprecindibles.

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Desde el Ayuntamiento de Calatayud subrayan que "la colaboración de todos es fundamental para que el agua pueda llegar al mayor número posible de bilbilitanos mientras se completan las reparaciones" y afirman que los trabajos de reparación se prolongarán hasta que el servicio quede completamente restablecido.