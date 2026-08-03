Los alcaldes de Aínsa y Biescas consideran un "agravio comparativo" no declarar a estos municipios como zonas tensionadas

Los alcaldes socialistas de Aínsa y Biescas, Enrique Pueyo y Lorena Cajal, respectivamente, han criticado la negativa del Gobierno de Aragón a declarar sus municipios como zonas tensionadas y han asegurado que esta decisión sitúa a las localidades del Pirineo aragonés en una posición de desventaja respecto a municipios limítrofes de Cataluña, donde según han señalado, ya se están apreciando los efectos de la aplicación de esta medida sobre el mercado de alquiler.

Ambos regidores han lamentado que el Ejecutivo autonómico haya rechazado las solicitudes presentadas por sus ayuntamientos y han defendido que la declaración de zona tensionada permitiría aplicar las medidas previstas en el Plan Estatal de Vivienda para contener el incremento de los precios y ampliar las posibilidades de acceso a ayudas.

Las declaraciones se producen después de que, según el PSOE, 22 municipios catalanes hayan dejado de ser considerados zonas tensionadas tras conseguir estabilizar el mercado del alquiler gracias a la aplicación de los mecanismos previstos en la normativa estatal.

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha acusado al presidente Jorge Azcón de priorizar la confrontación política frente a la gestión de un problema que afecta especialmente a municipios con una elevada presión turística. "Venimos reclamándolo, pero el Gobierno de Jorge Azcón prefiere seguir en la confrontación en lugar de gobernar pensando en mejorar el día a día de quienes vivimos en zonas con mucha presión turística", ha afirmado.

En la misma línea, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha asegurado que la negativa del Ejecutivo autonómico "genera agravios comparativos con municipios de comunidades vecinas" que sí han podido beneficiarse de las medidas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda.

Los dos alcaldes han reiterado su petición al Gobierno de Aragón para que respete la autonomía municipal y atienda los acuerdos aprobados por los plenos de ambos ayuntamientos solicitando la declaración de zonas tensionadas.

A su juicio, esta medida permitiría ampliar las posibilidades de acceso a ayudas para los vecinos y contribuiría a aliviar las dificultades de acceso a la vivienda que, aseguran, sufren municipios con una fuerte demanda turística como Aínsa y Biescas. Cajal ha reprochado al Ejecutivo autonómico su "nula voluntad" para atender las necesidades planteadas desde estos municipios, mientras que Enrique Pueyo ha lamentado que el Gobierno aragonés mantenga una estrategia basada en la confrontación.

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Ambos han insistido en que, mientras en Cataluña comienzan a observarse resultados tras la aplicación del Plan Estatal de Vivienda, en Aragón "no se hace nada para aliviar el precio de la vivienda en las zonas turísticas". En este sentido, han criticado que, tras tres años de gobierno del PP y posteriormente del ejecutivo de coalición PP-Vox, "ha habido muchos anuncios, pero los resultados aquí son nulos".