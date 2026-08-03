La campaña para salvar el Palomar del Bú de Cerveruela supera los 8.000 euros, pero todavía falta la mitad

La campaña de micromecenazgo impulsada por Hispania Nostra y la Asociación Cultural La Chaminera que humea para rehabilitar el histórico Palomar del Bú, en la localidad zaragozana de Cerveruela, ha alcanzado la mitad de su objetivo mínimo al recaudar 7.840 euros de los 14.000 necesarios para iniciar las obras de recuperación del edificio.

La iniciativa permanecerá abierta hasta el próximo 17 de agosto y aspira a reunir un total de 18.000 euros que permitan completar el acondicionamiento del inmueble y transformarlo en un espacio cultural abierto al público.

El Palomar del Bú, situado en lo alto de una montaña y visible desde cualquier punto de Cerveruela, está considerado uno de los símbolos del municipio, que cuenta con apenas 37 habitantes. Sin embargo, su avanzado estado de deterioro amenaza la conservación de esta construcción tradicional. La Asociación Cultural La Chaminera adquirió el edificio en 2004 y realizó entonces una primera intervención para frenar su deterioro, aunque el paso del tiempo ha hecho necesaria una rehabilitación integral.

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es la dificultad de acceso al palomar, al que únicamente se puede llegar caminando. Esta circunstancia ha llevado a vecinos, amigos y voluntarios a participar de forma directa en la recuperación del inmueble trasladando manualmente los materiales de construcción hasta la cima donde se encuentra el edificio.

Las obras, previstas para este otoño, contarán con un profesional especializado en técnicas tradicionales como el tapial y los morteros de cal y yeso. El presupuesto global del proyecto asciende a 35.000 euros.

Los primeros 14.000 euros obtenidos mediante la campaña permitirán ejecutar la fase inicial de la rehabilitación, que incluye la instalación de un andamiaje específico debido a la complejidad de la intervención.

Si la recaudación alcanza los 18.000 euros previstos, el proyecto continuará con una segunda fase que contempla la instalación de una barandilla y un banco mirador, además de paneles interpretativos sobre la historia del palomar, el paisaje y su nuevo uso. Una vez restaurado, el edificio albergará una pequeña sala de exposiciones permanentes dedicada a la paz y la libertad, un proyecto que la asociación desarrolla en colaboración con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza.

La iniciativa también incluye una intervención artística en el interior del palomar. Cada uno de los antiguos nidales llevará escrita una palabra relacionada con la paz y la libertad aportada por las personas que colaboren en la campaña, creando una obra colectiva integrada en el edificio.

La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, ha destacado que el proyecto combina "la conservación de la arquitectura tradicional, la implicación de toda una comunidad y la capacidad del patrimonio para adquirir nuevos significados", al tiempo que convierte este símbolo de Cerveruela en "un lugar abierto a la reflexión, la paz y la libertad".

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Con esta iniciativa, Hispania Nostra suma un nuevo proyecto a su plataforma de micromecenazgo, que ha impulsado cerca de 70 campañas en toda España y ha movilizado más de 1,3 millones de euros para la recuperación de bienes patrimoniales en riesgo de desaparición.