El Festival Vino Somontano reúne a 40.000 personas y afianza su éxito de público joven

El Festival Vino Somontano ha cerrado su edición de 2026 con un balance de 40.000 asistentes que consolida su éxito de público y afianza el protagonismo de la Muestra Gastronómica como principal atractivo del certamen.

La Denominación de Origen Somontano, organizadora del festival, ha emitido un comunicado en el que muestra su satisfacción por la respuesta recibida confirmando al evento como uno de los grandes referentes enoturísticos y enogastronómicos de España.

El presidente de la DO Somontano, Francisco Berroy, ha destacado que el festival vuelve a demostrar que atrae tanto a visitantes procedentes de fuera de la comarca como a población local y ha subrayado la oferta variada para todas las edades. En ese sentido, Berroy ha incidido en el creciente protagonismo de los jóvenes y ha asegurado que el perfil de los asistentes “ha virado claramente a la gente joven”, porque encuentran una forma diferente de acercarse al vino y descubrir variedades jóvenes, afrutadas o con aguja. "Es un evento que les gusta porque lo pueden disfrutar aquí con sus amigos y ven el vino de una forma distinta a la que ellos pensaban. Así se genera cultura del vino, que es lo que buscamos todas las zonas productoras del vino de España y del mundo. Nosotros lo hemos conseguido”, ha señalado.

El responsable de la entidad ha considerado que esa evolución contribuye a fomentar la cultura del vino entre las nuevas generaciones, uno de los objetivos que persiguen las zonas productoras y ha sostenido que el Festival Vino Somontano está logrando ese propósito.

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Para la Denominación de Origen Somontano, este balance conlleva "un profundo y sincero agradecimiento" por una parte a las miles de personas que siguen eligiendo al Festival Vino Somontano como destino de sus vacaciones y agenda de ocio y, por otra, "a las más de cien personas que con su trabajo y entusiasmo contribuyen a que, año tras año, este certamen cuente con una programación y desarrollo ejemplar”.