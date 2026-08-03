Ya es oficial: La DPZ agota las más de 1.000 plazas destinadas a los balnearios

La Diputación de Zaragoza ha adjudicado un total de 1.003 plazas del programa de termalismo social destinadas a las personas empadronadas en los municipios de la provincia, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). La convocatoria, dotada con un presupuesto de 300.000 euros, permitirá a los beneficiarios disfrutar de estancias subvencionadas en los cuatro balnearios adheridos al programa con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos termales que favorecen la salud, el bienestar físico, social y psicológico.

Por segundo año consecutivo, la DPZ ha dado prioridad a los vecinos empadronados en los municipios de la provincia frente a los de Zaragoza capital. Una vez finalizado el proceso de adjudicación de estas plazas, la institución provincial procederá a aprobar las correspondientes a las personas empadronadas en la ciudad de Zaragoza.

La diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, ha destacado que "el programa de termalismo social es una de las iniciativas con mayor impacto social que impulsa la institución provincial, porque permite acercar los beneficios de los tratamientos termales a muchos vecinos de nuestros municipios que, de otra manera, tendrían más dificultades para acceder a ellos. Con estos bonos contribuimos a mejorar su salud, su bienestar físico y emocional y, al mismo tiempo, favorecemos el envejecimiento activo y la prevención, aspectos fundamentales para mantener una buena calidad de vida".

Asimismo, la diputada ha subrayado que "este programa también supone un importante respaldo para el territorio, ya que beneficia directamente a los balnearios de la provincia y genera actividad económica y empleo en los municipios donde se ubican”. Por ello, ha concluido que “es un ejemplo de cómo una misma iniciativa puede mejorar la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo y la dinamización del medio rural, que es una de las prioridades de la Diputación de Zaragoza".

Cinco días y cuatro noches

El programa ofrece más de 1.000 estancias subvencionadas de cinco días y cuatro noches, en régimen de pensión completa, que podrán disfrutarse en el Balneario de Alhama de Aragón, el Balneario La Virgen, el Balneario Termas Pallarés y el Balneario Paracuellos de Jiloca.

Las ayudas se conceden mediante los denominados bonos termales. Gracias a este sistema, los beneficiarios realizarán el pago directamente en el balneario elegido, donde ya se les aplicará el descuento correspondiente. Posteriormente, la Diputación de Zaragoza abonará a cada establecimiento la parte subvencionada del coste de la estancia.

De esta forma, los usuarios podrán obtener una subvención de hasta el 40% del precio de la estancia y de los tratamientos termales, con un máximo de 300 euros por persona.

Además del alojamiento, el programa garantiza un reconocimiento médico personalizado a la llegada, seguimiento facultativo durante toda la estancia y un mínimo de tres tratamientos termales diarios prescritos por el médico del balneario. Asimismo, todos los establecimientos participantes ofrecerán atención sanitaria de ATS durante el desarrollo del tratamiento.

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Con esta iniciativa, la DPZ continúa impulsando un programa que facilita el acceso de los vecinos de los municipios de la provincia a tratamientos termales de calidad, al tiempo que contribuye a promover el envejecimiento activo, mejorar la calidad de vida de los participantes y apoyar la actividad de los balnearios de la provincia.